Организаторы «Золотого пера»-2022 обещают новые номинации

Наблюдательный совет конкурса журналистов Петербурга и Ленобласти «Золотое перо» провел заседание, посвященное проведению конкурса по итогам 2022 года. На встрече было решено, что церемония награждения пройдет в марте.

Также Совет продлил на год полномочия председателей Набсовета, Жюри и Оргкомитета конкурса. Это значит, что главой жюри останется редактор «Петербургских ведомостей» и председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих, главой Совета — председатель Союза журналистов СПб и ЛО Андрей Радин, а главой Оргкомитета — директор Дома журналиста Андрей Ильин.

Кроме того, у конкурса появятся как минимум две новые номинации. Рабочие названия — «Репортер» и «Наследие».

Номинация «Наследие» переманит часть работ из «Культуры». В категории участники смогут подавать материалы, связанные с историей и корнями. В этом году, например, отмечается Год Петра Великого — на эту тему уже очень много публикаций.

Среди вероятных нововведений — отмена порога в пять публикаций для организаций. Городские СМИ смогут подавать неограниченное количество работ. А правило «не больше пяти» распространяется только на авторов работ.