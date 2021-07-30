Оргкомитет Олимпиады начал расследование инцидента между российским теннисистом и чилийским журналистом

Оргкомитет Олимпиады начал расследовать инцидент между российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом. Спортсмен ранее назвал журналиста провокатором из-за того, что тот задал вопрос про допинг и попросил Международную федерацию тенниса отстранить его.

В Оргкомитете игр в Токио ответили, что они проводят проверку, однако никаких официальных заявлений по этому поводу не делали. В руководстве российской сборной поведение журналиста считают провокацией и попыткой вывести спортсмена из равновесия.

Медведев не исключает, что проблема могла возникнуть из-за неправильной интерпретации слов журналиста при переводе с английского, но убежден, что формулировка была некорректной.

В международной федерации тенниса прокомментировали ситуацию, отметив, что представители СМИ имеют право задавать любые вопросы.

Спортсмен призывает отстранить журналиста от работы после вопроса о том, несут ли российские спортсмены клеймо мошенников. Чилиец подчеркивает, что его вопрос был безобидным и не подразумевал обвинения.