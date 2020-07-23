Первая онлайн-смена «Орлёнка»: как медиацентр лагеря работал над контентом в пандемию

ЖУРНАЛИСТ поговорил с Тамарой Рогачевой, руководителем отдела SMM медиацентра «Орленка»
Лето для социальных сетей детского лагеря обычно самый насыщенный инфоповодами период. Но не в этом году. Четвертую, пятую и шестую смены «Орленка» отменили из-за пандемии коронавируса. А значит, писать, как проходит отдых орлят, уже не представлялось возможным. О том, как в группе «Орленка» ВКонтакте провели онлайн-смену с инста-зарядкой и к чему привело полное изменение контент-плана, ЖУРНАЛИСТУ рассказала Тамара Рогачева, руководитель отдела SMM медиацентра.
А что писать?
Сотрудники медиацентра начали с разработки отдельного контент-плана на несколько месяцев карантина. Пришлось убрать все материалы с мероприятий, посты об активностях на сменах. Тамара рассказывает, чем заменили эти тексты: «Раньше мы писали о том, как дети проводят время в „Орленке“, а в апреле–июне делали акцент на самом Центре, полезном контенте и эмоциональных постах».
Так появились новые рубрики, в которых делали уклон на ностальгию, воспоминания орлят. Истории о лагере и памятные фотографии центр принимал на почту и в сообщения, самые интересные размещали в группе ВКонтакте.
В период ограничений возродили канал «Орлёнка» на Яндекс.Дзене, который почти два года пустовал: добавили исторические тексты о том, как создавался и строился лагерь.
Кроме ВКонтакте и Дзена развивали аккаунт в Инстаграме: «Сняли двухнедельный комплекс видеозарядки, который выкладывали в сторис в Instagram. Это был новый формат, который мы раньше никогда не пробовали. Очень хорошо зашел».
По канону: интернет-смена с зарядкой и запеканкой
Сам Медиацентр на удаленку не переходил, сотрудники работали очно, но нагрузка существенно увеличилась из-за смены планов и форматов. Несмотря на это, команда постаралась организовать интересные интерактивы в соцсетях, чтобы дети отдохнули хотя бы дистанционно.
Например, 1 июня в группе «Орленка» ВКонтакте прошел тематический онлайн-день. На стене заранее опубликовали афишу мероприятия со временем выхода каждого поста и предложили подписчикам следить за публикациями.
Программа была насыщенной, почти каждый час размещались материалы в разных форматах: «Для Дня защиты детей мы записали подкаст „Впадаем в детство“, где начальники детских лагерей „Орленка“ рассказывали забавные истории из детства, сделали серию образовательных видео: кулинарный мастер-класс по приготовлению запеканки, которую любят все орлята, мастер-класс по фокусам от вожатого „Орленка“, онлайн-экскурсия по одному из лагерей Центра, видео с орлятской растанцовкой. Также мы подготовили большой международный флешмоб, где дети и взрослые из разных стран планеты передавали приветы мира друг другу на разных языках».
Это был первый опыт организации такого онлайн-праздника, поэтому возникли сложности. Так, квиз в прямом эфире 1 июня не состоялся, потому что отключили электричество, пришлось переносить на следующий день. В остальном все прошло, как задумывалось. По мнению Тамары, всё будет хорошо, если заранее распланировать: «За день до праздника лента была готова на 99%, кроме прямых эфиров, которые велись по факту. Когда все спланировано, то проблем практически не возникает».
Результат
При этом, несмотря на пандемию, охваты не упали, а даже выросли. Благодаря новым форматам, активному общению с аудиторией, а также работе по разным соцсетям удалось сохранить активность комьюнити. Опыт медиа «Орлёнка» доказывает, что даже когда инфоповодов практически нет, можно привести сообщество к росту с помощью грамотной стратегии. Но главное — пробовать новое и тестировать то, что раньше казалось сложным или неосуществимым.