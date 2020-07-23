Первая онлайн-смена «Орлёнка»: как медиацентр лагеря работал над контентом в пандемию

Кроме ВКонтакте и Дзена развивали аккаунт в Инстаграме: «Сняли двухнедельный комплекс видеозарядки, который выкладывали в сторис в Instagram. Это был новый формат, который мы раньше никогда не пробовали. Очень хорошо зашел».

По канону: интернет-смена с зарядкой и запеканкой

Сам Медиацентр на удаленку не переходил, сотрудники работали очно, но нагрузка существенно увеличилась из-за смены планов и форматов. Несмотря на это, команда постаралась организовать интересные интерактивы в соцсетях, чтобы дети отдохнули хотя бы дистанционно.

Например, 1 июня в группе «Орленка» ВКонтакте прошел тематический онлайн-день. На стене заранее опубликовали афишу мероприятия со временем выхода каждого поста и предложили подписчикам следить за публикациями.

Программа была насыщенной, почти каждый час размещались материалы в разных форматах: «Для Дня защиты детей мы записали подкаст „Впадаем в детство“, где начальники детских лагерей „Орленка“ рассказывали забавные истории из детства, сделали серию образовательных видео: кулинарный мастер-класс по приготовлению запеканки, которую любят все орлята, мастер-класс по фокусам от вожатого „Орленка“, онлайн-экскурсия по одному из лагерей Центра, видео с орлятской растанцовкой. Также мы подготовили большой международный флешмоб, где дети и взрослые из разных стран планеты передавали приветы мира друг другу на разных языках».

Это был первый опыт организации такого онлайн-праздника, поэтому возникли сложности. Так, квиз в прямом эфире 1 июня не состоялся, потому что отключили электричество, пришлось переносить на следующий день. В остальном все прошло, как задумывалось. По мнению Тамары, всё будет хорошо, если заранее распланировать: «За день до праздника лента была готова на 99%, кроме прямых эфиров, которые велись по факту. Когда все спланировано, то проблем практически не возникает».

Результат

При этом, несмотря на пандемию, охваты не упали, а даже выросли. Благодаря новым форматам, активному общению с аудиторией, а также работе по разным соцсетям удалось сохранить активность комьюнити. Опыт медиа «Орлёнка» доказывает, что даже когда инфоповодов практически нет, можно привести сообщество к росту с помощью грамотной стратегии. Но главное — пробовать новое и тестировать то, что раньше казалось сложным или неосуществимым.