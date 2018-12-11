ОБСЕ согласовала документ по безопасности журналистов

Страны-участницы ОБСЕ договорились о принятии документа, касающегося безопасности журналистов и свободы слова, заявил глава МИД Италии, председательствующей в организации в этом году, Энцо Моаверо Миланези:

Впервые после 26 лет ОБСЕ пришла к единогласному консенсусу по принятию документа, касающегося безопасности журналистов, свободы печати, плюрализма, безопасности журналистов, когда они в опасных условиях, когда им грозят преследования, что, конечно, совершенно недопустимо.

По его словам, согласованный документ теперь предстоит финализировать и распространить.

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