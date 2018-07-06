ОБСЕ окажет поддержку России в защите прав российских журналистов на Украине

Арлем Дезир, глава по вопросам свободы средств массовой информации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ответил Татьяне Москалевой на письмо о положении дел с представителями средств массовой информации на Украине от 25 июня 2018 года.

Особое внимание в ответе Арлем Дезир уделил делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и выразил готовность оказывать поддержку Российской Федерации в деятельности, направленной на создание безопасных условий для работы разнообразных и плюралистических средств массовой информации, сообщает Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Также сайт предоставил перевод письма Арлема Дезира.

Перевод письма Арлема Дезира

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Представитель по вопросам свободы средств массовой информации

Арлем Дезир

223/18 2 июля 2018 года, Вена

Г-же Татьяне Москальковой

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации

Уважаемая г-жа Москалькова,

Благодарю Вас за письмо о положении дел с представителями средств массовой информации в Украине от 25 июня 2018 года.

Я разделяю Вашу обеспокоенность в связи с трудностями, с которыми некоторые российские журналисты сталкиваются при осуществлении визитов в Украину. Как Вы знаете в Хельсинкском Заключительном акте государства-участники договорились «облегчать на основе взаимности процедуры оформления поездок журналистов государств-участников по стране, в которой они осуществляют свою профессиональную деятельность и постепенно предоставлять большие возможности для таких поездок при соблюдении правил, связанных с наличием районов, закрытых по соображениям безопасности». Государства-участники также подтвердили, что «журналисты не могут подвергаться выдворению или иным образом наказываться в результате законного осуществления их профессиональной деятельности». Именно поэтому я не раз обращался к компетентным органам и призывал их пересмотреть использование подобных ограничительных мер. В апреле 2014 года мое Управление выпустило заявление по этому вопросу.

Дело главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который недавно был арестован, находится в поле моего пристального внимания. Я поднимал этот вопрос в ходе своего выступления 15 мая 2018 года, призвав компетентные власти воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ограничению права на свободу средств массовой информации.

Надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество и выражаю готовность оказывать поддержку Российской Федерации в деятельности, направленной на создание безопасных условий для работы разнообразных и плюралистических средств массовой информации.

Искренне Ваш,

Арлем Дезир