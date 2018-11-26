Россия внесла в ОБСЕ проект решения о свободе доступа СМИ к информации

Россия к заседанию СМИД ОБСЕ в Милане внесла проект решения о свободном доступе СМИ и общества к информации, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

На заседании постоянного совета ОБСЕ Лукашевич отметил, что в современном мире под предлогом борьбы с пропагандой и ложными новостями набирают обороты кампании по сегрегации прессы, ее разделению на «правильную» и «неправильную».

Так, например, усилиями «Репортеров без границ» совместно с французскими властями инициирована разработка неких «индикаторов доверия к журналистике», в рамках которой формируются «белые списки» СМИ. Такие тенденции могут быть крайне опасными.

По словам российского постпреда,опасения вызывает и другая инициатива «Репортеров без границ» — по принятию «Международной декларации по информации и демократии», которая была представлена участникам недавнего Форума мира в Париже. По его мнению, «за ширмой» заботы о демократии и «честной журналистике» такие шаги могут быть использованы для введения цензуры и подавления политического инакомыслия.

В таких условиях возникает необходимость подтверждения или даже усиления существующих обязательств в данной сфере. Поэтому Россия к СМИД ОБСЕ в Милане внесла проект решения о свободном доступе СМИ и общества к информации. Это, по сути, оборотная сторона свободы слова.

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