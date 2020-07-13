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Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Владимир Ощенко

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Объединенный журфак
вопросы после лекции

Аудиоверсия беседы с тележурналистом Владимиром Ощенко, одним из авторов лекции «Научпоп XXI века или антитела журналистики: как не врать про науку и быть понятым широкой аудиторией» 

 

Проект «Объединенный журфак» был призван расширить профессиональные навыки студентов-журналистов во время самоизоляции. Лекторы, профессиональные журналисты, специалисты в области медиа посвятили свои лекции интересным темам, на которые порой не хватает учебных часов в стенах университетов.

Владимир Ощенко, доцент департамента коммуникаций и медиашколы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, познакомил студентов из разных уголков России с научно-популярной журналистикой. После своей лекции он ответил на вопросы, которые задали ему студенты Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского университета.

Вопросы задавала: Дарья Сайгушинская

Координация и расшифровка: София Манжара

Монтаж аудио: Юлия Новиков

 
Справка

В апреле ЖУРНАЛИСТ запустил проект «Объединенный журфак» с бесплатным доступом всех желающих к видеолекциям преподавателей факультетов журналистики и практикующих журналистов. Проект вызвал большой интерес среди будущих журналистов, которые захотели  в нем поучаствовать. Так, студенты факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха и факультета журналистики Воронежского государственного университета связались с авторами видеолекций и задали им свои вопросы.

В рамках проекта «Объединенный журфак» мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».

Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.

Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.

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Профессия

Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Владимир Ощенко
Аудиоверсия беседы с тележурналистом Владимиром Ощенко, одним из авторов

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