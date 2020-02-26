3 новые книги Валентина Осипова

Ищите и обрящете, — таким древним изречением можно охарактеризовать три новые книги Валентина Осипова, журналиста и писателя, лауреата Большой литературной премии России и Всероссийской Шолоховской. Сошлись они по времени итогом многолетней работы.

«Лев Толстой во сне и наяву. Книга поиска необычных фактов биографии» (М., Голос-пресс. 2019). Есть в ней и глава, обращенная к журналистам. Она обнародует адреса архивов, в которых хранятся сотни еще не обнародованных документов с именем великого творца.

«Из России в Индию. Пешком, под парусами и в седле. О 103 путешественниках и 4 навигаторах» (ЛитРес.2020). Не только купец Никитин! Оказывается, и до и после нашлись самоотверженные землепроходцы с благородной целью знакомить два наших народов. О них, например, очерки «Подвиг унтер-офицера», «Инсультник в горах Индии» или «Отец Андроник: одинокий подвижник».

Вскоре быть и сборнику очерков «Неизвестное об известном. Или дополнения к биографиям 12 корифеев» (М., Звонница. 2020). Среди её персонажей — наш русский Макиавелли, Петр Великий, поэт Пушкин, хирург Пирогов, премьер царского правительства П. Столыпин, Шолохов и Гагарин.