Как региональному медиа создать сообщество без высоких технологий и бюджетов

Сколько человек нужно, чтобы сформировать сообщество? Хватит одного
Пока искусственный интеллект не заменил всех журналистов на свете, ЖУРНАЛИСТ предлагает поразмышлять, как небольшими силами заставить работать сообщество вокруг регионального медиа без высоких технологий и бюджетов. В качестве примера возьмем небольшой город в Белгородской области — Старый Оскол, который, тем не менее, живет и буквально питается от электрометаллургического комбината.
Для разбора берем информационный портал Oskol.City (звучит очень модно), который по сути является цифровой площадкой газеты «Электросталь», его ресурс «ВКонтакте» и основного соперника по выращиванию комьюнити — паблик «Старый Оскол Новости». В любом городе с крупным промышленным предприятием, у которого есть некоторые бюджеты на медиа и коммуникации, мы, скорее всего, увидим такую же картину. Кстати, в этом году газета «Электросталь» стала лучшим корпоративным медиа на всероссийском конкурсе.
• ПОРТАЛ OSKOL.CITY — это классический «кентавр», который мы уже разбирали в предыдущих номерах, в нем собраны выпуски газеты, телевидения, новости официальные, корпоративные и «человеческие», а также блоги для читателей. Есть раздел с объявлениями и отдельно рубрика с поиском работы, справочник с расписанием транспорта и контактами нужных организаций, специальные вкладки к 75-летию Победы и 45-летию «Металлоинвеста» (группа компаний, куда входит комбинат).
• В РАЗДЕЛЕ «БЛОГИ» в ноябре 2019 года был последний пост с очень многообещающим началом: «Что ни говори, а большинство собраний, заседаний, коллегий разного толка и уровня — мероприятия скучные и бездуховные. Точнее, бездушные, ибо нет в них души — хоть ты тресни!..» Но вместо продолжения крика души автор нам предлагает душевный, но все же отчет с мероприятия. Судя по заголовкам, остальные записи также больше соответствуют жанрам пресс-релиза и пост-релиза.
Есть и рейтинг блогеров на сайте, действительно топовых только два, причем с подозрением на команду самого медиапроекта, но и они перестали создавать контент, хотя какое-то время назад получалось весьма креативно.
Например, автора взбудоражили купленные на рынке огурцы, и он немедля поделился ими, как если бы Instagram еще не изобрели.
НУЖНЫ ЛИ БЛОГИ НА САЙТЕ В 2020 ГОДУ?
Да, блоговые медиа процветают и продолжают привлекать авторов, но это крупные российские проекты, чаще всего узкоспециализированные — например, медиа о технологиях vc.ru, блог «Тинькофф журнал», специальные разделы на Sports.ru или «За рулем», внештатные авторы на «Лайфхакере» и других медиа. Для внешних авторов такие издания предлагают специальные правила — гайд по написанию текстов, не платят авторам денег, но мотивируют их продвигаться за счет комментариев и лайков других пользователей. Мы не говорим о таких специальных блоговых площадках, как «Яндекс.Дзен» или Medium, но имеем в виду, что в целом «выращивание» авторов — это действительно хорошая стратегия.
Проблема заключается в самой площадке. Современная цифровая дистрибуция предполагает большой выбор платформ для автора, который хочет что-то рассказать или показать миру. Соцсети для этого создают комфортную экосистему, крупные медиамотивируют принадлежностью к бренду. Какие преимущества здесь у сайта регионального медиа? К сожалению, никаких. Выход — «выращивать» авторов на площадках социальных сетей и там же мотивировать их присылать новости, а не на сайте через кнопку «предложить новость».
ЖДЕМ ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ!
Группа издания, кстати, называется Oskol. city|Старый Оскол|Новости|Обсуждения, но в обсуждениях группы всего одна тема с указанием на то, что в обсуждениях запрещено.
Есть виджет, который призывает присылать новости (а точнее — красивые фотографии, интересные видеоролики, горячие новости или мнение), но в целом больше нет попыток какие-то дискуссии простимулировать. Давайте пофантазируем, что могло бы привлечь внимание тех, у кого действительно есть интересные видеоролики или горячее мнение. Например, вот такое обращение, которое можно сверстать в формате статьи и поставить в закрепленные сообщения.
«ПРИВЕТ, ЖИТЕЛЬ РОДНОГО С ТАРОГО ОСКОЛА!
В нашей группе собираются неравнодушные люди, которые общаются и помогают друг другу, делают жизнь в нашем городе ярче и интереснее. Нам интересно все, что вас взволновало, удивило, порадовало или, наоборот, опечалило, поэтому мы ждем от вас любопытные фотографии из жизни Старого Оскола и его горожан, короткие видеоролики с зарисовками с улиц или отчетами с праздников, заметки о прошлом, настоящем и будущем этих мест и их обитателей.
Ваши материалы можно присылать в «предложку» или в сообщения группы. Перед публикацией мы посмотрим, чтобы ваше мнение не расходилось с требованиями законодательства, а встроенные ссылки не уводили на подозрительные сайты. В остальном мы приветствуем свободу вашего творчества и мыслей!
Будет здорово, если ваши фотографии будут четкими и оригинальными, ведь у каждой картинки есть автор. Вы можете залить видео на YouTube, но лучше присылайте его файлом или сохраняйте в видео в своем аккаунте.
Мы делаем репосты ваших новостей, если вы простой житель и не представляете коммерческих интересов конкретных компаний, для которых у нас есть рекламные предложения. Если у вас есть необычное хобби или вы талантливы в чем-то от природы и готовы делиться с горожанами своими секретами мастерства, то для вас мы можем придумать специальную регулярную рубрику.
А еще у нас есть прямые эфиры с гостями по пятницам. Если вы готовы поделиться мнением не в тексте, а на камеру, то напишите администратору, о чем вы готовы рассказать и когда. Так о вас узнает не только бабушка, но и все, кого волнуют такие же вопросы…»
Можно продолжать бесконечно, но общий принцип ясен — надо объяснить читателям, чего вы ждете и почему для них это тоже может быть важно или полезно.
Я ОДНА, А ВАС МНОГО
Многие медиа пугаются экспериментов и активности в соцсетях из-за кажущейся трудоемкости работы. Конечно, крупные блогеры — это всегда профессиональная команда людей, но в целом цифровые платформы каждому дают шанс стать медиа в одиночку. Недавно Галина Жильцова, редактор «Бердск-онлайн», как раз поделилась итогами четырехлетнего опыта ведения ресурса без помощников. Напомним ее десять принципов для наших читателей:
• жестко планировать день,
• мониторить источники,
• поддерживать личный контакт с пресс-службами,
• вести базу ньюсмейкеров,
• сделать личный телефон известным для всех,
• благодарить людей за сотрудничество,
• договориться с фотографами об использовании их изображений с указанием авторства,
• приучить людей работать на вас (пожарных, медиков, полицейских),
• ставить хештег своего города,
• ходить по городу пешком.
Особенно хочется поблагодарить Галину за последний совет, потому что иногда лучше не ждать, сидя в офисе, когда читатель что-то пришлет, а выйти на улицу (конечно, после снятия ограничений от Роспотребнадзора), начать снимать разговоры с людьми, знакомиться с будущими авторами или героями.
НАМ ПИШУТ
Вот как позиционирует себя паблик «Старый Оскол Новости»: «Всё о Старом Осколе. Без купюр. Без цензуры. С юмором и по делу. Самая свежая информация из первых рук!» Конечно, изданию, которое блюдет корпоративные интересы (неважно, государственные или бизнес), совсем без купюр нельзя, но быть свежим, с юмором и по делу на самом деле возможно абсолютно для любого медиа с любым учредителем.
Интересно, что админ паблика — это и есть тот топовый блогер на Oskol.City с огурцами. Мы не знаем внутренней медийной кухни города, но предполагаем, что человек как раз решил развиваться автономно на платформе, которая дает для этого все возможности.
Основных форматов постов в этом паблике два — это фотография с короткой подписью или рекламный репост. Но фотографии почти всегда связаны с актуальной повесткой и вызывают волну комментариев. Регулярно появляется и рубрика «Нам пишут», а значит, контакт с аудиторией налажен очень хорошо.
Важно, что паблик сохраняет единый стиль общения с читателями. Не обязательно быть такими же неформальными, но важно буквально говорить с людьми на «нормальном» языке:
«По всему парку «Зеленый лог» начали появляться участки с хвойными деревьями. За дополнительную зелень властям респект!
Смущает только один момент — слишком маленькое расстояние между насаждениями. Им же не будет хвать места для полноценного роста!
Или всё норм? Есть тут садоводы?»
Видео в группе собирают от 10 до 20 тысяч просмотров, представляют собой либо короткие ролики с зарисовкой о жизни города, либо эксперименты самого админа, но до карантина в группе преобладали прямые эфиры почти со всех городских мероприятий.
Формирование сообщества — это сложная редакционная задача для многих больших медиа, но у локальных есть большое преимущество — люди, из которых складывается сообщество, совсем рядом, стоит выйти на улицу. Но общаться всем городом на лавках не получится, нужна единая медийная площадка, где в любой момент можно задать вопрос, увидеть новость или обсудить проблему.
Задача администратора социальной сети заключается в том, чтобы настроить процессы: выставить правила публикаций и обсуждения, выбрать тон общения с аудиторией и придерживаться его, «окружить» читателя виджетами и призывами к действию, регулярно выкладывать то, что присылают пользователи, самому искать авторов онлайн и офлайн, поддерживать ощущение реального времени с помощью прямых эфиров и фотографий с улиц города в тот же час, наладить партнерские отношения с другими группами.
Требует ли это времени? Конечно, на первом этапе нужно будет вложить все силы в эту настройку. Но дальше вода сама побежит по трубам, кровь по венам, а комментарии читателей — по вашим социальным сетям. Удачи!