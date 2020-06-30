Как региональному медиа создать сообщество без высоких технологий и бюджетов

Пока искусственный интеллект не заменил всех журналистов на свете, ЖУРНАЛИСТ предлагает поразмышлять, как небольшими силами заставить работать сообщество вокруг регионального медиа без высоких технологий и бюджетов. В качестве примера возьмем небольшой город в Белгородской области — Старый Оскол, который, тем не менее, живет и буквально питается от электрометаллургического комбината.

Для разбора берем информационный портал Oskol.City (звучит очень модно), который по сути является цифровой площадкой газеты «Электросталь», его ресурс «ВКонтакте» и основного соперника по выращиванию комьюнити — паблик «Старый Оскол Новости». В любом городе с крупным промышленным предприятием, у которого есть некоторые бюджеты на медиа и коммуникации, мы, скорее всего, увидим такую же картину. Кстати, в этом году газета «Электросталь» стала лучшим корпоративным медиа на всероссийском конкурсе.

• ПОРТАЛ OSKOL.CITY — это классический «кентавр», который мы уже разбирали в предыдущих номерах, в нем собраны выпуски газеты, телевидения, новости официальные, корпоративные и «человеческие», а также блоги для читателей. Есть раздел с объявлениями и отдельно рубрика с поиском работы, справочник с расписанием транспорта и контактами нужных организаций, специальные вкладки к 75-летию Победы и 45-летию «Металлоинвеста» (группа компаний, куда входит комбинат).

• В РАЗДЕЛЕ «БЛОГИ» в ноябре 2019 года был последний пост с очень многообещающим началом: «Что ни говори, а большинство собраний, заседаний, коллегий разного толка и уровня — мероприятия скучные и бездуховные. Точнее, бездушные, ибо нет в них души — хоть ты тресни!..» Но вместо продолжения крика души автор нам предлагает душевный, но все же отчет с мероприятия. Судя по заголовкам, остальные записи также больше соответствуют жанрам пресс-релиза и пост-релиза.

Есть и рейтинг блогеров на сайте, действительно топовых только два, причем с подозрением на команду самого медиапроекта, но и они перестали создавать контент, хотя какое-то время назад получалось весьма креативно.

Например, автора взбудоражили купленные на рынке огурцы, и он немедля поделился ими, как если бы Instagram еще не изобрели.

НУЖНЫ ЛИ БЛОГИ НА САЙТЕ В 2020 ГОДУ?

Да, блоговые медиа процветают и продолжают привлекать авторов, но это крупные российские проекты, чаще всего узкоспециализированные — например, медиа о технологиях vc.ru, блог «Тинькофф журнал», специальные разделы на Sports.ru или «За рулем», внештатные авторы на «Лайфхакере» и других медиа. Для внешних авторов такие издания предлагают специальные правила — гайд по написанию текстов, не платят авторам денег, но мотивируют их продвигаться за счет комментариев и лайков других пользователей. Мы не говорим о таких специальных блоговых площадках, как «Яндекс.Дзен» или Medium, но имеем в виду, что в целом «выращивание» авторов — это действительно хорошая стратегия.

Проблема заключается в самой площадке. Современная цифровая дистрибуция предполагает большой выбор платформ для автора, который хочет что-то рассказать или показать миру. Соцсети для этого создают комфортную экосистему, крупные медиамотивируют принадлежностью к бренду. Какие преимущества здесь у сайта регионального медиа? К сожалению, никаких. Выход — «выращивать» авторов на площадках социальных сетей и там же мотивировать их присылать новости, а не на сайте через кнопку «предложить новость».

ЖДЕМ ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ!

Группа издания, кстати, называется Oskol. city|Старый Оскол|Новости|Обсуждения, но в обсуждениях группы всего одна тема с указанием на то, что в обсуждениях запрещено.

Есть виджет, который призывает присылать новости (а точнее — красивые фотографии, интересные видеоролики, горячие новости или мнение), но в целом больше нет попыток какие-то дискуссии простимулировать. Давайте пофантазируем, что могло бы привлечь внимание тех, у кого действительно есть интересные видеоролики или горячее мнение. Например, вот такое обращение, которое можно сверстать в формате статьи и поставить в закрепленные сообщения.

«ПРИВЕТ, ЖИТЕЛЬ РОДНОГО С ТАРОГО ОСКОЛА! В нашей группе собираются неравнодушные люди, которые общаются и помогают друг другу, делают жизнь в нашем городе ярче и интереснее. Нам интересно все, что вас взволновало, удивило, порадовало или, наоборот, опечалило, поэтому мы ждем от вас любопытные фотографии из жизни Старого Оскола и его горожан, короткие видеоролики с зарисовками с улиц или отчетами с праздников, заметки о прошлом, настоящем и будущем этих мест и их обитателей. Ваши материалы можно присылать в «предложку» или в сообщения группы. Перед публикацией мы посмотрим, чтобы ваше мнение не расходилось с требованиями законодательства, а встроенные ссылки не уводили на подозрительные сайты. В остальном мы приветствуем свободу вашего творчества и мыслей! Будет здорово, если ваши фотографии будут четкими и оригинальными, ведь у каждой картинки есть автор. Вы можете залить видео на YouTube, но лучше присылайте его файлом или сохраняйте в видео в своем аккаунте. Мы делаем репосты ваших новостей, если вы простой житель и не представляете коммерческих интересов конкретных компаний, для которых у нас есть рекламные предложения. Если у вас есть необычное хобби или вы талантливы в чем-то от природы и готовы делиться с горожанами своими секретами мастерства, то для вас мы можем придумать специальную регулярную рубрику. А еще у нас есть прямые эфиры с гостями по пятницам. Если вы готовы поделиться мнением не в тексте, а на камеру, то напишите администратору, о чем вы готовы рассказать и когда. Так о вас узнает не только бабушка, но и все, кого волнуют такие же вопросы…»

Можно продолжать бесконечно, но общий принцип ясен — надо объяснить читателям, чего вы ждете и почему для них это тоже может быть важно или полезно.

Я ОДНА, А ВАС МНОГО

Многие медиа пугаются экспериментов и активности в соцсетях из-за кажущейся трудоемкости работы. Конечно, крупные блогеры — это всегда профессиональная команда людей, но в целом цифровые платформы каждому дают шанс стать медиа в одиночку. Недавно Галина Жильцова, редактор «Бердск-онлайн», как раз поделилась итогами четырехлетнего опыта ведения ресурса без помощников. Напомним ее десять принципов для наших читателей:

• жестко планировать день,

• мониторить источники,

• поддерживать личный контакт с пресс-службами,

• вести базу ньюсмейкеров,

• сделать личный телефон известным для всех,

• благодарить людей за сотрудничество,

• договориться с фотографами об использовании их изображений с указанием авторства,

• приучить людей работать на вас (пожарных, медиков, полицейских),

• ставить хештег своего города,

• ходить по городу пешком.

Особенно хочется поблагодарить Галину за последний совет, потому что иногда лучше не ждать, сидя в офисе, когда читатель что-то пришлет, а выйти на улицу (конечно, после снятия ограничений от Роспотребнадзора), начать снимать разговоры с людьми, знакомиться с будущими авторами или героями.

НАМ ПИШУТ

Вот как позиционирует себя паблик «Старый Оскол Новости»: «Всё о Старом Осколе. Без купюр. Без цензуры. С юмором и по делу. Самая свежая информация из первых рук!» Конечно, изданию, которое блюдет корпоративные интересы (неважно, государственные или бизнес), совсем без купюр нельзя, но быть свежим, с юмором и по делу на самом деле возможно абсолютно для любого медиа с любым учредителем.

Интересно, что админ паблика — это и есть тот топовый блогер на Oskol.City с огурцами. Мы не знаем внутренней медийной кухни города, но предполагаем, что человек как раз решил развиваться автономно на платформе, которая дает для этого все возможности.

Основных форматов постов в этом паблике два — это фотография с короткой подписью или рекламный репост. Но фотографии почти всегда связаны с актуальной повесткой и вызывают волну комментариев. Регулярно появляется и рубрика «Нам пишут», а значит, контакт с аудиторией налажен очень хорошо.

Важно, что паблик сохраняет единый стиль общения с читателями. Не обязательно быть такими же неформальными, но важно буквально говорить с людьми на «нормальном» языке:

«По всему парку «Зеленый лог» начали появляться участки с хвойными деревьями. За дополнительную зелень властям респект!

Смущает только один момент — слишком маленькое расстояние между насаждениями. Им же не будет хвать места для полноценного роста!

Или всё норм? Есть тут садоводы?»

Видео в группе собирают от 10 до 20 тысяч просмотров, представляют собой либо короткие ролики с зарисовкой о жизни города, либо эксперименты самого админа, но до карантина в группе преобладали прямые эфиры почти со всех городских мероприятий.