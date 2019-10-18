Основатель компании ABBYY вошел в совет директоров Forbes Russia

Основатель компании ABBYY Давид Ян вошел в Совет директоров Forbes Russia, чтобы участвовать в разработке новых цифровых проектов и форматов. В новом статусе Давид сменил Арманжана Байтасова, ранее занимавшего эту позицию.

Давид входит в число ведущих предпринимателей мира, которые занимаются разработкой технологий. Теперь он будет отвечать за цифровую трансформацию Forbes Russia. В издании надеются, что его знания новых технологий и успешный опыт глобального предпринимателя дадут мощный импульс развитию компании.

Давид Ян — основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY, наиболее известные продукты которой — система распознавания текстов ABBYY FineReader и электронные словари ABBYY Lingvo. Кандидат физико-математических наук, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, автор большого числа публикаций и обладатель ряда патентов.