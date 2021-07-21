Основатель Nieman Lab оказался вовлечен в скандал

Основатель лаборатории Гарвардского университета Nieman Lab Джошуа Бентон подвергается тщательной проверке после того, как бывший профессор журналистики подала на него иск о клевете. В прошлом месяце судья одобрил ее иск, а это значит, что Бентону и другим сотрудникам лаборатории может грозить суд.

Конфликт разгорелся в мае 2018 года, когда Бентон написал в своём Твиттере о комментариях пользователя с ником «хранитель правды» (truthkeeper) под одной из статей Nieman Lab.

Содержание комментария было довольно банальным — консервативные СМИ распространяют «фейковые новости». Бентон определил, что учетная запись принадлежит доценту кафедры тележурналистики в Университете Темпл Франческе Виоле. Также ему удалось найти более ядовитые комментарии автора на других сайтах с нацистской повесткой — например, призыв избавиться от мусульман после протеста у Башни Трампа.

В 2019 году Виола лишилась преподавательской должности.

Согласно иску женщины, реакция на твиты Бентона была быстрой и разрушительной: она подверглась оскорблениям со стороны преподавательского состава университета и людей из интернета и потеряла работу.

После поданного иска Бентона раскритиковали консервативные эксперты и журналисты, говорящие о свободе слова и конфиденциальности личности в интернете: «Мы не считаем, что ее следовало увольнять за предполагаемые комментарии, хотя мы их осуждаем». Спустя время Бентон опубликовал извинения, не удалив первоначальные твиты.

Сама бывший профессор утверждает, что Бентон мог проявить халатность, не удостоверившись, что она была автором комментариев.