Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж перенес микроинсульт в тюрьме

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж перенес в лондонской тюрьме микроинсульт. Об этом невеста блогера — Стелла Моррис — рассказала британскому изданию The Daily Mail в интервью, опубликованном в воскресенье, 12 декабря.

По ее словам, состояние Ассанжа ухудшилось 27 октября. В этот день он по видеосвязи участвовал в заседании суда, рассматривающего вопрос о возможности его экстрадиции в США. В результате у него появились симптомы неврологических повреждений, опустилось правое веко, отмечаются нарушения памяти.

Моррис заявила, что чем дольше Ассанж остается за решеткой, тем большей опасности подвергаются его здоровье и жизнь, поскольку транзиторная ишемическая атака, которую иногда называют микроинсультом, может быть предвестником настоящего инсульта, последствия которого могут оказаться необратимыми.

Высокий суд Лондона отменил запрет на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию американских властей, которые оспаривали решение первой инстанции.