Основатели «Лайфхакера» продали бизнес инвестфонду «Кибертех»

Основатели «Лайфхакера» Сергей Булаев и Олег Недерев ещё в ноябре 2020 года продали свои доли «Кибертеху», который получил полный контроль над изданием, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных «СПАРК».

Булаев, Недерев и издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь отказались от комментариев. Новые владельцы не ответили на запрос издания.

Выручка ООО «Буферная бухта», которое управляет «Лайфхакером», в 2019 году составила 137,2 млн рублей, чистая прибыль — 21,8 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».

Один из участников рынка оценивает интернет-издание в 80 млн рублей — четырехкратный размер годовой прибыли. Другой — в 342 млн рублей, это около 2-2,5 годовых выручки, пишет «Коммерсантъ».

Булаев и Недерев основали «Лайфхакер» в 2008 году как издание об ИТ, но в 2014 году оно изменило концепцию. Лицензии СМИ у издания нет.

Месячная аудитория «Лайфхакера» в декабре 2020 года составляла 4,8 млн человек, приводит «Коммерсантъ» данные Mediascope (пользователи из России старше 12 лет). В 2017 году сами основатели называли цифру в 10 млн уникальных посетителей в месяц.

Издателем проекта останется Алексей Пономарь, утверждает один из собеседников «Коммерсанта». В феврале у издания сменился главный редактор — его возглавила Оксана Запевалова. Бывший главред Полина Накрайникова заявила, что ее уход из «Лайфхакера» не связан со сменой владельцев.