Основатели Skyeng запустили медиа о здоровье и саморазвитии Reminder

Сооснователи онлайн-школы английского языка Skyeng Георгий Соловьёв и Харитон Матвеев официально запустили издание о здоровье и саморазвитии Reminder. Об этом сообщил представитель Skyeng. Reminder — отдельный от Skyeng проект, уточнил представитель компании.

Издателем и соучредителем проекта выступил бывший главный редактор Republic и Forbes Максим Кашулинский. Редакцию из четырех человек возглавляет бывший главный редактор журнала «Будущее» на платформе Republic Полина Потапова.

Издание не будет использовать рекламу в качестве источника доходов, рассказал vc.ru Кашулинский. По его словам, модель монетизации Reminder пока не определена — это может быть подписка или пожертвования читателей.

Reminder работало в виде блога на Medium с сентября 2019 года. Издание специализируется на темах здоровья и долголетия. «Сейчас я делаю ряд проектов в свободное от основной работы время, которые забирают у меня кучу денег, но при этом я считаю этот проект своей миссией. Это для меня благотворительность: около 400 000–500 000 (рублей — vc.ru) в месяц уходит на организацию конференций по продлению жизни, биохакингу и прочему», — говорил Соловьёв в интервью Forbes в июле 2019 года.

Материалы издания опираются на научные данные, рассказали в компании. Для их создания редакция привлекает учёных, исследователей, предпринимателей и других экспертов. Например, американский нейроэндокринолог Роберт Сапольски написал для Reminder эссе по лучшим книгам 2019 года, рассказал представитель издания. Эксперты Reminder придерживаются принципов доказательной медицины, отметил Кашулинский.

Reminder развивает и собственный YouTube-канал. Сейчас на нём представлены видеоролики с конференции Better Life/Work, организованной изданием. В феврале 2020 года команда Reminder начала снимать новую серию роликов, добавил Кашулинский.