Основательница проекта TheQuestion Тоня Самсонова уехала из России

Создательница купленного «Яндексом» сервиса вопросов и ответов TheQuestion Тоня Самсонова покинула Россию. Она планирует жить в Великобритании. Ее новую должность в компании не раскрыли.

На своей странице в Facebook Самсонова рассказала, что планирует заняться новыми проектами.

Девушка сама решила покинуть «Яндекс.Кью». О дальнейших планах она пока не распространяется.

Вместо Самсоновой «Яндекс.Кью» возглавит руководитель отдела функциональности «Поиска» в «Яндексе» Андрей Плахов. Он пришёл в компанию в 2008 году.

Тоня Самсонова запустила TheQuestion в начале 2015 года. Суммарно «частные инвесторы с разной экспертизой в технологическом и медиабизнесе» вложили в проект около $1 млн. «Яндекс» купил сервис в начале 2019 года.