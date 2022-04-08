Основательница «Собака.ру» Вероника Белоцерковская покинула журнал

Основательница петербургского издания «Собака.ru» Вероника Белоцерковская, владельцем которого она являлась 23 года, приняла решение оставить журнал. Об этом говорится в заявлении редакции.

«Дорогие друзья, партнеры, петербуржцы! Ника Белоцерковская приняла решение оставить «Собака.ru». Ника с огромным уважением относится к коллективу «Собака.ru», хочет сохранить команду и дух журнала, который в 1999 году она основала», – говорится в заявлении.

Отмечается, что издателем «Собака.ru» в Петербурге станет Яна Милорадовская, возглавляющая концепцию бренда и редакцию журнала в течение 15 лет. Также она продолжит свою работу как главный редактор журнала.

В Москве издателем «Собака.ru» остается Инесса Гаевская, которая работает с брендом с 2004 года.

В марте в отношении Вероники Белоцерковской Следственный комитет России возбудил уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

Источник Петербургский дневник