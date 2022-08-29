Основные источники заказов фрилансеров — соцсети, биржи и доски объявлений

По данным Solar Staff и Data Insight фрилансеры ищут заказы в социальных сетях (39%), на биржах (38%) и досках объявлений (31%).

При этом более половины опрошенных (55%) работает в одиночку, только 4% трудятся в команде. Чаще всего фрилансеры выполняют заказы в таких сферах: IT и разработка (34%), копирайт и журналистика (32%), маркетинг и реклама (28%).

Среди тех, кто занимается разработкой и аналитикой данных, больше всего фрилансеров, получающих свыше 500 тыс. руб. в месяц. Примерно половина всех специалистов на удаленке (47%) зарабатывает около 50 тыс. руб. в месяц. При этом каждый пятый фрилансер пожаловался на сокращение заработка или числа заказов с начала 2022 года.

Статус самозанятых оформлен у 52% фрилансеров, выполняющих заказы для юридических лиц. Каждый пятый опрошенный имеет статус ИП, как обычные физические лица работают 23%. «Средний чек» фрилансера вырос на 18% за год, самозанятого фрилансера — на 49%, добавляет директор платформы для удаленной работы FL.ru Михаил Сысуенков.