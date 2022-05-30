Осталось два дня до завершения приема заявок на участие в Премии «Медиа-Менеджер России»

07 июля 2022 года в 22-й раз состоится Торжественная церемония награждения Премии «Медиа-Менеджер России».

Национальная Премия «Медиа-Менеджер России» учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии, продемонстрировавших профессионализм и мастерство в своей области.

Прием заявок и анкет на участие в Премии производится до 31.05.22.

Для участия заполните регистрационную форму.

Подробнее о номинациях и этапах участия можно прочитать по ссылке.