Оставшиеся в России сотрудники «Новой газеты» будут выпускать журнал «Но»

Оставшиеся в России сотрудники «Новой газеты» начнут выпускать журнал под названием «Но». Об этом сообщил главред газеты Дмитрий Муратов в эфире YouTube канала «Живой гвоздь».

В марте «Новая газета» объявила о приостановке выпуска новых номеров. Однако, по словам главреда, сотрудники издания остаются «в парадигме и в ценностях» прежней газеты, а также ее «соучастников и читателей». Журнал будет считаться приложением к «невыходящей» газете.

Журнал будет выпускаться под руководством Сергея Кожеурова. Название и логотип издания состоят из первого слова названия газеты – «Но». Первый выпуск будет доступен в магазине «Новой газеты» и в киоске примерно 15−16 числа.

Ранее Симоновский суд Москвы оштрафовал «Новую газету» за распространение «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений» на 300 тысяч рублей. Об этом проинформировала пресс-служба суда, не уточнив, какой материал «Новой» явился поводом для составления административного протокола.

В марте газета приостановила выпуск новых номеров после получения второго предупреждения Роскомнадзора. Как пояснили тогда в редакции, приостановка деятельности будет длиться до окончания спецоперации на территории Украины.

Уехавшие из России корреспонденты и редакторы «Новой газеты» объявили о старте нового проекта — «Новая газета. Европа». На площадке публикуются новости на русском, английском и немецком языках.