Остров Джерба ждет участников СППИ ГИПП

Участникам медиаконференции СППИ ГИПП в Тунисе (13-18 октября 2019 г.) будет предоставлена возможность принять участие в различных экскурсионных и культурных мероприятиях. Благодаря проведению форума на уникальном острове Джерба появляются богатые возможности для туристического отдыха в свободное от пленарных и секционных заседаний время.

Джерба — остров легенд и старинных обычаев, чудесный уголок, расположенный между небом и морем. «На Джерба вы откроете для себя пятый сезон года»,— так сказал про этот волшебный остров Эммануэль Гревин. Гюстав Флобер в романе «Саламбо» посвятил острову такие строки: «... Покрыт золотой пылью, зеленью и птицами, где лимонные деревья высоки, как кедры... где воздух так сладок, что не дает умереть...».

На острове существует множество достопримечательностей. Одна из них – форт Бурдж-аль-Кебир, расположенный рядом с островной столицей Хумпт-Сук и возведенный по приказу султана Аби Фареса аль Хафси в 16 веке во время борьбы против испанского нашествия.

Масса ярких впечатлений останется у туристов после экскурсии в Сахару. Они смогут провести ночь в оазисе среди барханов с минеральным источником, в котором можно купаться круглый год. Никого не оставит равнодушным потрясающий закат в пустыне и великолепный национальный ужин. Участникам экскурсии предстоит поездка через крупнейшее соленое озеро в Северной Африке – Шотт-эль-Джерид, где они встретят первые лучи солнца.

Фанатам знаменитой саги Джорджа Лукаса «Звездныe войны» будет интересно побывать на месте съемок культового фильма и увидеть декорации родины Энакина Скайуокера – планеты Татуин, дорога к которым будет пролегать по знаменитому маршруту ралли Париж-Дакар.

В заключение путешественникам предстоит оказаться в необычайно красивом и живописном оазисе Шебика, расположенном недалеко от границы с Алжиром, где в прохладной тени финиковых пальм они увидят горячий источник, небольшие водопады и необыкновенно красивое голубое озеро.

Завершающим этапом экскурсии будет посещение города Кайруан, четвертой святыни в мусульманском мире после Мекки, Медины и Иерусалима.

Другой популярный у туристов маршрут – обзорная экскурсия по острову Джерба. Во время этой экскурсии будет возможность познакомиться с достопримечательностями острова: увидеть римскую насыпную дорогу, вот уже более двух тысяч лет лет соединяющую остров с материком; посетить знаменитую деревню гончаров Гелалла с этнографическим музеем и мастерскими по изготовлению керамических изделий, старейшими не только на острове, но и во всей стране; зайти внутрь самой древней на африканском континенте синагоги Эль-Гриба, побывать на крокодиловой ферме. Завершающей остановкой будет «столица» острова – город Хумт Сук, где находится живописный базар со множеством колоритных лавок, где можно купить изделия из кожи, текстиля, ювелирные украшения, традиционные сувениры.

Желающие принять участие в работе конференции должны направить заполненную заявку в СППИ ГИПП по адресу project@gipp.ru

Справки по тел. +7 (495) 662-6629.

Источник: Пресс-служба СППИ ГИПП

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