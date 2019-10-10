Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик вернулась в Москву

Освобожденная в Иране россиянка Юлия Юзик прилетела в аэропорт Шереметьево утром 10 октября.

Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик.

Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а второго октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала дипмиссию ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.

Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что задержание не было связано со шпионажем — были проблемы с визой.