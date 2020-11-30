Открылась аккредитация журналистов на участие в ежегодной пресс-конференции Владимира Путина

29 ноября 2020 года в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента РФ открыло аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года.

Дата окончания аккредитации – 2 декабря 2020 года, 17:00 (по московскому времени).

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции. Планируется, что Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли.

Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учётом требований Роспотребнадзора.

Аккредитация проводится только на сайте www.kremlin.ru в рамках следующей квоты: один корреспондент от редакции печатного или онлайн-издания, один фотокорреспондент, одна съёмочная группа от телевизионного СМИ (корреспондент и оператор). Заявки принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

Для участия в пресс-конференции при подаче анкеты необходимо выбрать федеральный округ, в котором находится редакция СМИ.

Заполнение представителем СМИ анкеты с заявкой не означает автоматического получения аккредитации. Список аккредитованных журналистов и точные адреса площадок будут опубликованы 11 декабря 2020 года на сайте www.kremlin.ru.