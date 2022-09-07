Открылся набор слушателей в московское отделение Школы межэтнической журналистики

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявил набор студентов в свое московское отделение. У молодых людей появилась уникальная возможность научиться грамотно и взвешенно освещать тему межнациональных отношений - писать статьи, брать интервью, снимать сюжеты. Лучшие работы будут опубликованы в ведущих российских СМИ, в том числе «Российской газете».

Стоит отметить, что этот образовательный проект получил одобрение и поддержку президента РФ Владимира Путина и работает по инициативе Гильдии межэтнической журналистики на регулярной основе с 2015 года. Занятия абсолютно бесплатны.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, всем желающим молодым людям до 30 лет включительно необходимо до 20 сентября прислать мотивационное письмо на адрес info@nazaccent.ru, а также пройти собеседование — очное или онлайн. В письме необходимо указать ФИО, дату рождения, место работы или учебы, город проживания, контактный телефон, электронную почту.

В 2022 году в проекте будут работать не менее 16 региональных школ. Помимо Москвы, занятия пройдут Якутске, Элисте, Чебоксарах, Хабаровске, Улан-Удэ, Сыктывкаре, Саранске, Салехарде, Пскове, Махачкале и других городах.