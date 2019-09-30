Открылся Всемирный журналистский конкурс на тему трудовой миграции

Международная организация труда (МОТ) открывает пятый ежегодный Всемирный журналистский конкурс, цель которого — отметить лучшие образцы освещения в прессе трудовой миграции. Темы этого года — «справедливый наем» и «будущее трудовой миграции».

Впервые в рамках конкурса присутствует студенческая категория, а в качестве приза победители могут выбрать оплаченную стажировку.

Победителей определит жюри, в состав которого входят специалисты по международной миграции и журналисты. Они будут оценивать представленные на конкурс работы исходя из их творческой ценности, точности и взвешенности освещения, соблюдения интересов мигрантов и умения осветить вопросы трудовой миграции в положительном ключе.

Глава отдела трудовой миграции МОТ Мишель Лейтон (Michelle Leighton), входящая в жюри конкурса:

Мы постараемся выявить журналистов, стремящихся к честному и взвешенному освещению нашей тематики, благодаря которому люди получают больше информации о вкладе трудовых мигрантов в жизнь общества и которое способствует искоренению бытующих в обществе заблуждений, ксенофобии и дискриминации в отношении трудовых мигрантов.

Как принять участие в конкурсе

Заполните онлайн-заявку в одной из двух категорий: для профессионалов или для студентов. Свою работу вы можете представить в одной из следующих категорий: печатная пресса, фоторепортаж, мультимедиа, видео и (или) радио. Подробнее – смотрите условия конкурса .

На конкурс принимаются работы, опубликованные в период с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года (подробнее – см. условия конкурса). Работы могут быть выполнены на любом языке, однако, если весь материал или его часть подготовлены не на английском, французском или испанском, к нему следует приложить перевод на один из этих языков.

Основные даты

31 октября 2019 года (23:59 по среднеевропейскому времени): крайний срок подачи материалов посредством онлайн-заявки .

18 декабря 2019 года (Международный день мигранта): объявление победителей конкурса (победители будут извещены заранее).

Награды

По итогам конкурса будет присуждено четыре профессиональных приза (по два в категориях «справедливый наем трудовых мигрантов» и «будущее трудовой миграции») и один приз для студентов. Победители могут сделать выбор между денежным вознаграждением (1000 долларов США для профессионалов и 300 для студентов) и оплаченной стажировкой в Международном учебном центре МОТ в Турине с прохождением курса обучения на тему справедливого найма или трудовой миграции в 2020 году (подробнее см. условия конкурса ).

Тематические категории

Справедливый наем трудовых мигрантов

Работы, представленные в этой категории, должны показывать, как принятая практика международного найма отражается на жизни трудовых мигрантов, каковы их шансы на достойный труд, насколько велика вероятность, что они окажутся жертвами эксплуатации, злоупотреблений, насилия на гендерной почве, детского и принудительного труда, торговли людьми. В качестве варианта или дополнения в материале может быть показано, как регламентированный и организованный надлежащим образом наем работников, связанный с их перемещением через государственные границы, может способствовать повышению их квалификации и качества рабочих мест, благотворно сказываться на работе рынков труда. См. Инициативу МОТ по справедливому найму и разработанные МОТ Общие принципы и практические рекомендации по справедливому найму и определение платы за наем и взаимосвязанных побочных сборов .

Будущее трудовой миграции

Работы, представленные в этой категории, должны показывать проблемы трудовых мигрантов и возможности их доступа к достойному труду в свете текущих и будущих тенденций, определяющих сферу труда, в том числе таких как глобализация, рост неравенства, демографические сдвиги, технологический прогресс, нестандартные формы занятости, большое число занятых в неформальной экономике. Не следует забывать и о таких задачах, как достижение гендерного равенства, обеспечение людям возможности учиться на протяжении всей жизни, создание продуктивных рабочих мест. См. опубликованный в 2019 году доклад Глобальной комиссии по вопросам будущего сферы труда «Работать ради лучшего будущего» .

Контактная информация

labour-migration-media-competition@ilo.org