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Конкурсы

Открыт прием работ на Конкурс молодых журналистов-международников 2020

Сен 4, 2020

Российский совет по международным делам (РСМД) совместно с Союзом журналистов России и журналом «Международная жизнь» при поддержке ИА «Интерфакс» и журнала «Россия в глобальной политике» рады объявить начало нового сезона Конкурса журналистов-международников.

Партнеры Конкурса — медиахолдинг «Эксперт»Школа будущего международника НИУ ВШЭ

Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря 2020 г.

Предварительные итоги конкурса (шорт-лист) будут подведены в начале 2021 года.

 

Кто может участвовать?

•   Штатные и внештатные сотрудники российских печатных и электронных средств массовой информации;

•   не достигшие возраста 36 лет на момент подачи заявки на конкурс;

•   опубликовавшие материал в период с 1.01.2020 до 1.12.2020.

* К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним автором. Статьи, написанные в соавторстве, в конкурсе не участвуют. Один участник может подать на конкурс только одну работу.

 

Какие работы можно подать?

К участию в конкурсе принимаются материалы по международной проблематике в четырех номинациях*:

•   Лучшая аналитическая статья по международной проблематике;

•   Лучшее интервью по международной проблематике;

•   Лучший репортаж по международной проблематике;

•   Лучший подкаст по международной проблематике**;

 

Победителям будут вручены денежные призы и памятные знаки. 

Призовой фонд — 200 000 р.

•   Положение о конкурсе

•   Подробные условия и заявка на участие в конкурсе

 

Дополнительная информация

konkurs@russiancouncil.ru, тел. +7 499 225 62 83

Источник: РСМД
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