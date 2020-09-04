Открыт прием работ на Конкурс молодых журналистов-международников 2020

Российский совет по международным делам (РСМД) совместно с Союзом журналистов России и журналом «Международная жизнь» при поддержке ИА «Интерфакс» и журнала «Россия в глобальной политике» рады объявить начало нового сезона Конкурса журналистов-международников.

Партнеры Конкурса — медиахолдинг «Эксперт», Школа будущего международника НИУ ВШЭ

Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря 2020 г.

Предварительные итоги конкурса (шорт-лист) будут подведены в начале 2021 года.

Кто может участвовать?

• Штатные и внештатные сотрудники российских печатных и электронных средств массовой информации;

• не достигшие возраста 36 лет на момент подачи заявки на конкурс;

• опубликовавшие материал в период с 1.01.2020 до 1.12.2020.

* К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним автором. Статьи, написанные в соавторстве, в конкурсе не участвуют. Один участник может подать на конкурс только одну работу.

Какие работы можно подать?

К участию в конкурсе принимаются материалы по международной проблематике в четырех номинациях*:

• Лучшая аналитическая статья по международной проблематике;

• Лучшее интервью по международной проблематике;

• Лучший репортаж по международной проблематике;

• Лучший подкаст по международной проблематике**;

Победителям будут вручены денежные призы и памятные знаки.

Призовой фонд — 200 000 р.

• Положение о конкурсе

• Подробные условия и заявка на участие в конкурсе

Дополнительная информация

konkurs@russiancouncil.ru, тел. +7 499 225 62 83