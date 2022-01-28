Открыт прием заявок на хакатон «Новой газеты» и «Теплицы социальных технологий»

«Новая газета» и «Теплица социальных технологий» приглашают на ежегодный хакатон для журналистов, программистов, активистов, сотрудников НКО, исследователей, IT-специалистов, дизайнеров. Участники «Прожектора 2022» будут создавать исследования, расследования, приложения, сервисы на основе данных. Тема этого года — «Новое доказательство».
Подать заявку можно до 8 февраля включительно. Участвовать можно как командой, так и индивидуально.
Хакатон пройдет онлайн с 11 по 13 февраля. Его общий денежный фонд — 220 000 рублей. Два победителя получат финансовую поддержку на запуск своих проектов. Всем участника окажут информационную поддержку на ресурсах «Новой газеты» и «Теплицы социальных технологий» при дальнейшем продвижении своих идей.
Наш прошлогодний хакатон «Прожектора 2021» оказался достаточно успешным: о результатах исследования команды, занявшей первое место, писали во всех новоcтях, их даже комментировали в Госдуме! В этот раз особенно хочется удержать планку качества и сфокусироваться на позитивных изменениях.
Темой года мы выбрали «Новое доказательство». Что это такое? Дело в том, что современная российская история, а возможно и вся культура, приучила нас не слушать доводов других, не пытаться разобраться или участвовать в поиске истины, а всеми силами, всеми правдами и неправдами отстаивать сделанный когда-то выбор. Мы как организаторы убеждены, что развитие культуры доказательства может сделать повседневную жизнь более осмысленной и справедливой, а общественную работу более продуктивной. И в этом нам, конечно, тоже помогут данные!
Кстати, в этом году нам удалось вдвое увеличить денежный фонд хакатона. Будет два равнозначных призовых места, а значит и шансы на победу для каждого удваиваются, — рассказал Лениздату шеф-редактор «Новой газеты в Петербурге» Серафим Романов.
Источник: Лениздат