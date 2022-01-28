Открыт прием заявок на хакатон «Новой газеты» и «Теплицы социальных технологий»

«Новая газета» и «Теплица социальных технологий» приглашают на ежегодный хакатон для журналистов, программистов, активистов, сотрудников НКО, исследователей, IT-специалистов, дизайнеров. Участники «Прожектора 2022» будут создавать исследования, расследования, приложения, сервисы на основе данных. Тема этого года — «Новое доказательство».

Подать заявку можно до 8 февраля включительно. Участвовать можно как командой, так и индивидуально.

Хакатон пройдет онлайн с 11 по 13 февраля. Его общий денежный фонд — 220 000 рублей. Два победителя получат финансовую поддержку на запуск своих проектов. Всем участника окажут информационную поддержку на ресурсах «Новой газеты» и «Теплицы социальных технологий» при дальнейшем продвижении своих идей.