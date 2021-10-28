Открыт прием заявок на конкурс действенной журналистики «Включите свет»-2021

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) объявил о старте конкурса «Включите свет»-2021. Подать заявку могут журналисты региональных и городских печатных изданий, сетевых СМИ, информационных агентств. Дедлайн – 20 января.

Победители конкурса получат наборы техники для качественного видеоконтента, доступ к образовательным проектам АНРИ-Медиа и поездку на Саммит издателей в 2022 году.

Конкурс проводится в пяти номинациях:

— Проблема: серия журналистских материалов, которые привели к общественной дискуссии, позитивным изменениям или вовлечению граждан и органов власти к работе над решением проблемы (при оценке работ учитываются последствия);

— «Один в поле»: материал о человеке, чья деятельность привела к решению социально-значимой проблемы или позитивным изменениям в обществе;

— «Синдикат»: проект, созданный в результате командной работы журналистов из разных СМИ. Обязательно участие региональных редакций;

— «Территория»: публикации о жизни в небольших городах, селах и деревнях; главным «героем» таких публикаций является само место или люди, чья деятельность связана с этим местом.

В жюри входят главный редактор «Таких дел» Владимир Шведов, главный редактор медиасообщества «Планерка» Евгений Зиновьев и другие.