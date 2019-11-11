Открыт прием заявок на Конкурс действенной журналистики «Включите свет»-2019

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) начинает прием заявок на Конкурс действенной журналистики «Включите свет»-2019. Участниками конкурса могут быть журналисты региональных и городских печатных изданий, сетевых СМИ, информационных агентств.

О Конкурсе

Цель конкурса — выявить, поощрить и популяризовать качественные журналистские материалы, поднимающие важные для региона темы и приводящие к конкретному результату — разрешению проблем или позитивным изменениям в обществе.

Конкурс проводится в один тур с предварительной проверкой материалов на соответствие условиям конкурса. Участники могут заявить как журналистские материалы разных жанров, так и циклы публикаций на общественно-значимую тематику.

На конкурс принимаются публикации печатных и интернет-СМИ: статьи, лонгриды, мультимедийные материалы, спецпроекты, в том числе с использованием ауди- и видеоматериалов. На конкурс не принимаются отдельные аудио- и видеоматериалы, теле- и радиосюжеты.

Конкурсные материалы должны быть опубликованы в печатных изданиях или на портале Интернет-СМИ (регистрация в качестве СМИ не учитывается) в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Заявки необходимо представить не позднее 10 января 2020.

Номинации

В этом году конкурс проводится по четырем номинациям:

• расследование: материал, содержащий результаты проведенного автором или редакцией анализа обстоятельств общественно-значимых события или ситуации (при оценке работ в номинации учитывается работа с разными источниками информации, работа с информационными базами и данными, навыки глубинного поиска в интернете);

• проблема: цикл или серия журналистских материалов разных жанров, приведших к общественной дискуссии, позитивным изменениям или вовлечению граждан и органов власти к работе над решением данной проблемы (при оценке работ в номинации учитываются последствия, наступившие после публикации материала);

• «Один в поле»: журналистская публикация о человеке, чья деятельность, усилия или активная жизненная позиция привели к решению социально-значимой проблемы, позитивным изменениям в обществе или другому социальному эффекту;

• журналистика решений: публикация (цикл публикаций) на проблемную тему, в которой предлагается решение данной проблемы; либо отражение существующих практик, группового или индивидуального опыта, решающих (преодолевающих) проблему.

Подведение итогов Конкурса состоится в марте 2020 года.

Экспертный совет

В экспертный совет входят генеральный директор «Медиагруппы «Журналист» Любовь Петрова, представители АНРИ, Hearst Shkulev Digital, «Новой газеты» и др.

Экспертный совет оценивает конкурсные работы в соответствии со следующими критериями:

• социальная значимость поднятой темы и проблемы;

• глубина работы с темой/проблемой;

• собственный вклад журналиста и редакции в развитие темы и разрешение затронутых проблем;

• результативность журналистской/редакционной работы, наличие наступивших позитивных изменений;

• стилистика, выразительность, доступность языка и художественность исполнения.

Призы

Победители получат ценные призы – «Наборы мобильного журналиста» (аксессуары для создания качественного видеоконтента с использованием мобильного телефона).

Один из финалистов будет награжден спецпризом – приглашением за счет организаторов на Саммит региональных издателей — 2020.

Также специальные призы — приглашения на форум редакторов в 2020 году – получат трое авторов самых крутых расследований. Экспертный совет будет оценивать использование автором новых технологий при подготовке расследования (анализ баз данных, глубокий поиск в Интернете и т.п.).

Участникам

Участник может прислать на конкурс не более двух работ в разные номинации (одна номинация — одна работа). Участник направляет заявку и материалы на адрес эл. почты: anri@airp.ru (с пометкой «Конкурс»).

Подробные требования к конкурсной заявке читайте в Положении о Конкурсе. Кроме того, каждый участник должен заполнить и прислать согласие на обработку его персональных данных.