Открыт прием заявок на конкурс для журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию».

Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале приема заявок на участие в VI всероссийском конкурсе для журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию».

В 2020 году мероприятие приурочено к 30-летию антимонопольного регулирования в России.

Номинации конкурса:

— «ФАС на телевидении» — материал о деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации в эфире телекомпании.

— «ФАС на радио» — материал о деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации в эфире радиокомпании.

— «ФАС в печати» — материал о деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации в печатном издании, в интернет-СМИ или на сайте информационного агентства.

— «ФАС в интервью» — интервью с представителем антимонопольного органа России в печатном издании, в интернет-СМИ или на сайте информационного агентства.

— «30 лет антимонопольному регулированию в России» - материал о деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации с историческим акцентом (ТВ-сюжет, радиопрограмма, подкаст, материал в печатном издании, в интернет-СМИ или на сайте информационного агентства).

— «Биржевой — значит конкурентный» — материал о биржевом товарном рынке и его антимонопольном регулировании (ТВ-сюжет, радиопрограмма, материал в печатном издании, в интернет-СМИ или на сайте информационного агентства).

К участию приглашаются журналисты федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, радио- и телекомпаний.

На конкурс принимаются работы, опубликованные в период с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года.

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в один тур без предварительного отбора участников конкурса и квалификационных требований.

Заявки принимаются до 1 сентября 2020 года через онлайн-форму на сайте Службы.