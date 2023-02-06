Открыт прием заявок на конкурс грантов для популяризаторов науки

Минобрнауки России начинает прием заявок на участие в конкурсах на предоставление грантов СМИ авторам научно-популярных программ, а также организаторам мероприятий, популяризирующих науку для широкой аудитории. Заявку можно подать с 1 февраля до 3 марта 2023 года.

Новая программа грантовой поддержки предполагает 2 конкурса: первый ориентирован на авторов научно-популярного контента, второй — на организаторов мероприятий, популяризирующих науку.

К участию в первом конкурсе приглашаются авторы , работающие над созданием теле- или радиопередач, текстов для СМИ и другого медиаконтента. Размер гранта составит от 1 до 5 млн рублей. Во втором конкурсе смогут принять участие организаторы научных фестивалей и других масштабных проектов, посвященных популяризации науки. Размер гранта составит от 20 до 50 млн рублей.

Обязательное условие выполнения грантов — информационное сопровождение проекта в СМИ и в интернете. Мероприятия по тематикам проведения также должны соответствовать приоритетам научно-технологического развития, определенным в Стратегии научно-технологического развития РФ. Итоги конкурсов подведут к концу марта 2023 года.

Подробности: конкурс 1, конкурс 2.