Открыт прием заявок на летний курс 2019 в Академию журналистики «Коммерсантъ». Занятия пройдут в июне и июле 2019 года, 5 дней в неделю, с 11:00 до 19:00. Лекции и мастер-классы проводят ведущие специалисты ИД «Коммерсантъ», политики, общественники и другое.

Обучение включает:

• Лекции и мастер-классы ведущих политиков, экономистов, общественных деятелей.

• Лекции и мастер-классы ведущих специалистов ИД «Коммерсантъ».

• Лекции и мастер-классы по специализированным дисциплинам.

• Занятия, подготовку и разбор практических работ с руководителями мастерских.

• Практику в подразделениях ИД «Коммерсантъ».

Обучение в Академии бесплатное. Претенденты должны прислать свои лучшие публикации, вышедшие не ранее 2018 гола в средствах массовой информации.

Подача заявки — тут.

Вопросы — academy@kommersant.ru