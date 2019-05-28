Открыт прием заявок на летний курс 2019 в Академию журналистики «Коммерсантъ». Занятия пройдут в июне и июле 2019 года, 5 дней в неделю, с 11:00 до 19:00. Лекции и мастер-классы проводят ведущие специалисты ИД «Коммерсантъ», политики, общественники и другое.
Обучение включает:
• Лекции и мастер-классы ведущих политиков, экономистов, общественных деятелей.
• Лекции и мастер-классы ведущих специалистов ИД «Коммерсантъ».
• Лекции и мастер-классы по специализированным дисциплинам.
• Занятия, подготовку и разбор практических работ с руководителями мастерских.
• Практику в подразделениях ИД «Коммерсантъ».
Обучение в Академии бесплатное. Претенденты должны прислать свои лучшие публикации, вышедшие не ранее 2018 гола в средствах массовой информации.
Подача заявки — тут.
Вопросы — academy@kommersant.ru