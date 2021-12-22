Открыт прием заявок на лучшее журналистское произведение 2022 года

Союз журналистов России (СЖР) открыл прием материалов на журналистский конкурс. Участниками могут стать работники средств массовой информации, а также нештатные авторы.

Дедлайн: 1 июня 2022 года.

Конкурсанты должны представить статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печати, на веб-сайтах, переданные по телевидению и радио, размещенные в интернете за период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года.

Редакции газет, журналов, веб-сайтов, теле- и радиокомпаний могут номинировать не более двух авторов. Количество представляемых работ — не более трех от каждого автора.

Требования к работам:

— Материалы присылаются в электронном виде.

— Печатные материалы в виде pdf-файлов, прикрепленных к письму или в виде ссылок.

— Теле- и радиопередачи – в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.

— Материалы веб-сайтов – кодированные скриншоты в формате JPEG; в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.

— Язык публикаций — русский.

Итоги подведут до 1 августа, победители получат дипломы и приглашения на журналистский форум в Сочи.

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