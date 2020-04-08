Открыт прием заявок на международный конкурс в номинации «малая проза»

Международный конкурс «Открытая Евразия» (Open Eurasia) проводится с 2012 года. За восемь лет его существования на конкурс поступило более 10 тысяч заявок от авторов из разных стран, отличных по возрасту, национальности, жанрам и темам. Номинация «малая проза» была учреждена в 2017 году. А в 2020 году появилась первая в этой номинации премия им. Айи Максутовой в размере 1000$. Цель премии - найти среди конкурсантов тех, кто может кратко, но ёмко рассказать этому миру увлекательную историю. Лауреат премии им. Айи Максутовой получает уникальную возможность издать свой рассказ в Евразийском литературном сборнике «Нить V» и презентовать его на ежегодном международном фестивале Open Eurasian Literature Festival & Book Forum (OEBF) в 2021 году.

На конкурс «Open Eurasia» принимаются работы на русском, английском, казахском, кыргызском, узбекском, таджикском, украинском, румынском, азербайджанском, татарском и белорусском языках, ранее не издававшиеся на английском языке. Заявки принимаются до 5 сентября 2020 года. Церемонию награждения в этом году планируется провести в ноябре, в Мадриде (Испания) в рамках 9-ого OEBF. На фестиваль смогут приехать финалисты конкурса, чтобы представить свои работы и познакомиться с победителями прошлых лет. Заявки принимаются от всех желающих. Более подробно об условиях участия в конкурсе и фестивале на официальном сайте: http://www.awardslondon.com/

Ранее лауреатами номинации «малая проза» становились: Жаклин де Ге из США, Алла Велтс из Чехии и писательница Торгын Жолдасбеккызы из Казахстана.

Конкурс «Open Eurasia» — возможность оставить свой след в истории новеллистики, покорить литературный Олимп в самом сложном направлении - «малая проза».

Справка

Фестиваль «Open Eurasian Literature Festival & Book Forum» – это ежегодный международный открытый литературный фестиваль и форум, объединяющий поэтов, писателей, художников, режиссеров, артистов, творческих людей любых профессий из евразийского региона и со всего мира. Фестиваль и форум построен на принципе открытости и взаимодействия всех искусств на основе литературы, предоставляя возможность наладить диалог и коммуникацию внутри литературного и культурного пространства и предоставляя возможность авторам заявить о себе.

Айя Максутова — член Евразийской творческой Гильдии (Лондон), поэт, Дипломант Международного фестиваля» Всемирный День Поэзии» «Почетный деятель спорта Республики Казахстан, общественный деятель.

Eurasian Creative Guild (London) (Евразийская Творческая Гильдия) — это некоммерческая организация, которая занимается продвижением и объединением творческих людей всех сфер и форм искусства. Гильдия собрала тысячи деятелей культур со всего мира и создана, как сообщество писателей, музыкантов, танцоров, иллюстраторов, дизайнеров, скульпторов, поэтов, а также любого кто считает себя творческой личностью.

Евразийский литературный сборник «Нить» — ежегодный проект Евразийской творческой гильдии. В сборнике представлены произведения членов и друзей Евразийской творческой гильдии, некогда объединенных одним общим культурным пространством — странами бывшего Советского Союза.

Работы авторов объединяют общие темы, присущие творчеству народов Евразии, которые чтят традиции своих предков, свои корни, тяготеют к природе.