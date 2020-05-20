Открыт прием заявок на на участие в программе «Качественная судебная и правовая журналистика в России»

До 15 июня журналисты и блогеры, пишущие на правозащитную тематику, могут подать заявку на участие в программе «Качественная судебная и правовая журналистика в России» — academia.ilpp.ru

Программа пройдет в два этапа: вводный онлайн-курс (первая половина июля) и Школы конституционной и международной судебной журналистики (18-24 сентября 2020 года). Отбор будет происходить при участии ведущих юристов и журналистов, а его результаты объявят 26 июня.

Участие в проекте бесплатное.

Мастер-классы в рамках школы проведут директор Центра Защиты Прав СМИ Галина Арапова, старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова, журналист Право.ru Алексей Малаховский, доктор юридических наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики», заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Федотов и другие эксперты.

Организаторы ждут:

• молодых журналистов и блогеров, имеющих публикации на темы, связанные с правом и правосудием или демонстрирующих серьезную мотивацию к получению такого опыта;

• магистрантов, аспирантов и недавних выпускников факультетов журналистики, юриспруденции, а также других социальных и гуманитарных наук;

• сотрудников некоммерческих и правозащитных организаций, ведущих на постоянной основе репортажи по правовой и судебной деятельности организаций.

Участники Школы:

• сформируют чёткое представление о различных жанрах и форматах правовой журналистики и различиях между ними;

• разберутся в специфике освещения судебных процессов в российских и международных судах и юрисдикционных органах: как писать о процедурных аспектах деятельности судов без ущерба для сущностного смысла правовой процедуры и казуистики?

• узнают больше о том, как законодатель и суды определяют границы свободы выражения мнения при подготовке материалов на острые темы;

• научатся определять круг источников достоверной и удобно структурированной информации о деятельности российских и международных судов, юрисдикционных органов;

• выработают оптимальную модель подготовки материала о судебных процессах, в котором юридическая составляющая грамотно изложена и становится важной частью рассказанной истории.

По всем вопросам — courtjournalist@mail-ilpp.ru.

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