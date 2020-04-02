Открыт прием заявок на предоставление скидки в рамках подписной кампании

Открыт прием заявок от средств массовой информации для включения в перечень изданий, рекомендованных для предоставления скидки на подписной тариф ФГУП «Почта России» в рамках подписной кампании на первое и второе полугодия 2021 года.

Решение о включении изданий в перечень принимает Экспертный совет по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Сотрудники Минкомсвязи России, входящие в состав Экспертного совета, не принимают участие в формировании указанного перечня.

Для включения в перечень на первое и второе полугодия 2021 года периодическим печатным изданиям, ранее вошедшим в перечень, сформированный на первое и второе полугодия 2020 года, необходимо направить уполномоченным членам Экспертного совета по федеральным округам заполненную карточку издания только в электронном виде.

СМИ, не включенные в данный список, помимо карточки издания, необходимо направить заявку и один экземпляр газеты (журнала) в электронной форме (формате pdf).

Скачать документы для оформления заявки можно с официального сайта Минкомсвязи России: образец заявки, карточка издания.

Уполномоченные члены Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России по федеральным округам.

Заявки принимаются с 27 марта по 27 апреля 2020 года!

В случае возникновения вопросов консультацию по вопросу включения в перечень можно получить по телефонам: 8 (495) 771-80-00 доб. 4-46-39 Валентина Алексеевна Есина, 8 495 771-80-00 доб. 4-88-72 Екатерина Владимировна Часовская, 8 495 771-80-00 доб. 4-89-69 приемная Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи России.

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