Открыт прием заявок на предоставление субсидий в области электронных СМИ в 2023 году

Минцифры России объявляет проведение в 2023 году отбора организаций – получателей государственной поддержки в области электронных СМИ в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в области электронных средств массовой информации, на создание и поддержание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайтов, имеющих социальное или образовательное значение.

Заявки принимаются в электронном виде через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Cроки проведения отбора: с 09:00 13 января 2023 г. по 18:00 17 февраля 2023 г.

Подробная информация – в разделе: «Господдержка электронных СМИ в 2023 году».