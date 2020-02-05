Открыт прием заявок на стипендию для молодых журналистов из России 2020

Вы учитесь в одном из российских вузов и у Вас есть опыт журналиста? Вы очень хорошо говорите на немецком языке и давно мечтаете о практике в газете, на радио или телекомпании в Германии? Тогда воспользуетесь своим шансом и непременно отправьте заявку на стипендию «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2020»!

Что предлагают:

• Девятинедельное пребывание в Германии с журналистской стажировкой и семинарами с 12 июля по 13 сентября 2020 г.

• Шестинедельную стажировку в немецких СМИ

• Двухнедельный интенсивный курс немецкого языка в Гёте-Институте в городе Швебиш-Халль

• Три журналистских семинара в Берлине

• Оплату всех расходов (расходы на дорогу и проживание), медицинскую страховку, помощь при оформлении визы, кураторство со стороны Германо-Российского Форума

• Стипендию в размере 600 Евро.

Условия для участников:

Статус студента одного из российских вузов (минимум 4 семестра и минимум до 13 сентября 2020 г.)

Журналистский опыт работы

Очень хорошо знание немецкого как письменного, так и устного.

Пожалуйста, отправьте Вашу заявку (Сопроводительное письмо с мотивацией для участия на немецком языке, автобиографию в форме таблицы на немецком языке, список Ваших публикаций и 5 Ваших публикаций на выбор) одним файлом в формате PDF по электронной почте до 29 февраля 2020 года руководителю проекта господину Нильсу Дудцусу в Германо-Российский Форум в Берлине: dudzus@deutsch-russisches-forum.de.

Стипендиальная программа «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2020 – повышение квалификации для молодых журналистов из России» организуется Германо-Российским Форумом в сотрудничестве со Свободным Российско-Германским институтом публицистики (СвРГИП) МГУ им. М.В.Ломоносова. За 25 лет почти 400 студентов из России приняли участие в программе. Отборочный тур пройдет во второй половине марта в Москве. Оплата расходов на переезд оплачиваются с согласия организатора.

Контакты

За дополнительной информацией просьба обращаться к господину Дудцусу (Тел. +49 30 263 907 31). Дополнительную информацию вы также найдете на сайте программы по ссылке и в Фейсбуке.

Контактная информация:

Нильс Дудцус

Германо-Российский Форум

Schillerstr. 59

10627 Berlin

Телефон: +49 30/ 263907-31; факс: 030/ 263907-20

Электронная почта: dudzus@deutsch-russisches-forum.de

Интернет: deutsch-russisches-forum.de; Facebook: www.facebook.com/journalistenpraktikum