Открыт прием заявок на стипендию для молодых журналистов из России 2020

Вы учитесь в одном из российских вузов и у Вас есть опыт журналиста? Вы очень хорошо говорите на немецком языке и давно мечтаете о практике в газете, на радио или телекомпании в Германии? Тогда воспользуетесь своим шансом и непременно отправьте заявку на стипендию «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2020»!
Что предлагают:
• Девятинедельное пребывание в Германии с журналистской стажировкой и семинарами с 12 июля по 13 сентября 2020 г.
• Шестинедельную стажировку в немецких СМИ
• Двухнедельный интенсивный курс немецкого языка в Гёте-Институте в городе Швебиш-Халль
• Три журналистских семинара в Берлине
• Оплату всех расходов (расходы на дорогу и проживание), медицинскую страховку, помощь при оформлении визы, кураторство со стороны Германо-Российского Форума
• Стипендию в размере 600 Евро.
Условия для участников:
Статус студента одного из российских вузов (минимум 4 семестра и минимум до 13 сентября 2020 г.)
Журналистский опыт работы
Очень хорошо знание немецкого как письменного, так и устного.
Пожалуйста, отправьте Вашу заявку (Сопроводительное письмо с мотивацией для участия на немецком языке, автобиографию в форме таблицы на немецком языке, список Ваших публикаций и 5 Ваших публикаций на выбор) одним файлом в формате PDF по электронной почте до 29 февраля 2020 года руководителю проекта господину Нильсу Дудцусу в Германо-Российский Форум в Берлине: dudzus@deutsch-russisches-forum.de.
Стипендиальная программа «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2020 – повышение квалификации для молодых журналистов из России» организуется Германо-Российским Форумом в сотрудничестве со Свободным Российско-Германским институтом публицистики (СвРГИП) МГУ им. М.В.Ломоносова. За 25 лет почти 400 студентов из России приняли участие в программе. Отборочный тур пройдет во второй половине марта в Москве. Оплата расходов на переезд оплачиваются с согласия организатора.
Контакты
За дополнительной информацией просьба обращаться к господину Дудцусу (Тел. +49 30 263 907 31). Дополнительную информацию вы также найдете на сайте программы по ссылке и в Фейсбуке.
Контактная информация:
Нильс Дудцус
Германо-Российский Форум
Schillerstr. 59
10627 Berlin
Телефон: +49 30/ 263907-31; факс: 030/ 263907-20
Электронная почта: dudzus@deutsch-russisches-forum.de
Интернет: deutsch-russisches-forum.de; Facebook: www.facebook.com/journalistenpraktikum