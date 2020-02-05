Открыт прием заявок на стипендию для молодых журналистов из России 2020

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стажировка
Фев 5, 2020

Вы учитесь в одном из российских вузов и у Вас есть опыт журналиста? Вы очень хорошо говорите на немецком языке и давно мечтаете о практике в газете, на радио или телекомпании в Германии? Тогда воспользуетесь своим шансом и непременно отправьте заявку на стипендию «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2020»! 

 

Что предлагают: 

•   Девятинедельное пребывание в Германии с журналистской стажировкой и семинарами с 12 июля по 13 сентября 2020 г. 

•   Шестинедельную стажировку в немецких СМИ 

•   Двухнедельный интенсивный курс немецкого языка в Гёте-Институте в городе Швебиш-Халль 

•   Три журналистских семинара в Берлине 

•   Оплату всех расходов (расходы на дорогу и проживание), медицинскую страховку, помощь при оформлении визы, кураторство со стороны Германо-Российского Форума 

•   Стипендию в размере 600 Евро. 

 

Условия для участников: 

Статус студента одного из российских вузов (минимум 4 семестра и минимум до 13 сентября 2020 г.) 

Журналистский опыт работы 

Очень хорошо знание немецкого как письменного, так и устного. 

Пожалуйста, отправьте Вашу заявку (Сопроводительное письмо с мотивацией для участия на немецком языке, автобиографию в форме таблицы на немецком языке, список Ваших публикаций и 5 Ваших публикаций на выбор) одним файлом в формате PDF по электронной почте до 29 февраля 2020 года руководителю проекта господину Нильсу Дудцусу в Германо-Российский Форум в Берлине: dudzus@deutsch-russisches-forum.de

Стипендиальная программа «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2020 – повышение квалификации для молодых журналистов из России» организуется Германо-Российским Форумом в сотрудничестве со Свободным Российско-Германским институтом публицистики (СвРГИП) МГУ им. М.В.Ломоносова. За 25 лет почти 400 студентов из России приняли участие в программе. Отборочный тур пройдет во второй половине марта в Москве. Оплата расходов на переезд оплачиваются с согласия организатора. 

 

Контакты

За дополнительной информацией просьба обращаться к господину Дудцусу (Тел. +49 30 263 907 31). Дополнительную информацию вы также найдете на сайте программы по ссылке и в Фейсбуке

Контактная информация: 

Нильс Дудцус 

Германо-Российский Форум 

Schillerstr. 59 

10627 Berlin 

Телефон: +49 30/ 263907-31; факс: 030/ 263907-20 

Электронная почта: dudzus@deutsch-russisches-forum.de 

Интернет: deutsch-russisches-forum.de; Facebook: www.facebook.com/journalistenpraktikum

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