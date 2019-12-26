Открыт прием заявок на участие в Международном конкурсе фотожурналистики им. Андрея Стенина

Теги: 
конкурс
Конкурс имени Стенина
фотожурналистика
Дек 26, 2019

До 29 февраля 2020 года фотожурналисты от 18 до 33-х лет могут принять участие в Международном конкурсе фотожурналистики им. Андрея Стенина с гран-при в размере 700 тысяч рублей. 

На конкурс допускаются фотографии, сделанные после 1 января 2019 года. В исключительных случаях принимаются фотографические серии, начатые в предыдущие годы. Последняя фотография в подобных сериях должна быть создана в 2019-2020 гг.

Работы на конкурс принимаются в  номинациях:

•   Главные новости

•   Спорт

•   Моя планета

•   Портрет. Герой нащего времени

По итогам конкурса будет выпущен фотоальбом работ победителей, а также проведена фотовыставка.

Конкурс организован в память о журналисте Андрее Стенине, который погиб выполняя свой профессиональный долг на юго-востоке Украины в августе 2014 года.

Подробности

Источник: stenincontest.ru
Иллюстрация: shutterstock.com

 

Вернуться назад

Вам будет интересно: