Открыт прием заявок на участие в Международном конкурсе фотожурналистики им. Андрея Стенина

До 29 февраля 2020 года фотожурналисты от 18 до 33-х лет могут принять участие в Международном конкурсе фотожурналистики им. Андрея Стенина с гран-при в размере 700 тысяч рублей.

На конкурс допускаются фотографии, сделанные после 1 января 2019 года. В исключительных случаях принимаются фотографические серии, начатые в предыдущие годы. Последняя фотография в подобных сериях должна быть создана в 2019-2020 гг.

Работы на конкурс принимаются в номинациях:

• Главные новости

• Спорт

• Моя планета

• Портрет. Герой нащего времени

По итогам конкурса будет выпущен фотоальбом работ победителей, а также проведена фотовыставка.

Конкурс организован в память о журналисте Андрее Стенине, который погиб выполняя свой профессиональный долг на юго-востоке Украины в августе 2014 года.

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