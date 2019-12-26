Открыт прием заявок на участие в Международном конкурсе фотожурналистики им. Андрея Стенина

До 29 февраля 2020 года фотожурналисты от 18 до 33-х лет могут принять участие в Международном конкурсе фотожурналистики им. Андрея Стенина с гран-при в размере 700 тысяч рублей.
На конкурс допускаются фотографии, сделанные после 1 января 2019 года. В исключительных случаях принимаются фотографические серии, начатые в предыдущие годы. Последняя фотография в подобных сериях должна быть создана в 2019-2020 гг.
Работы на конкурс принимаются в номинациях:
• Главные новости
• Спорт
• Моя планета
• Портрет. Герой нащего времени
По итогам конкурса будет выпущен фотоальбом работ победителей, а также проведена фотовыставка.
Конкурс организован в память о журналисте Андрее Стенине, который погиб выполняя свой профессиональный долг на юго-востоке Украины в августе 2014 года.
Источник: stenincontest.ru Иллюстрация: shutterstock.com