Открыт прием заявок на участие в обменной программе для журналистов

До 2 февраля 2020 года российские журналисты могут подать заявку на участие в обменной программе «Путь совместных открытий для российских и американских журналистов — пятый тур», организованной ICFJ.

Программа проводится на средства гранта, полученного ICFJ от Отдела по связям с общественностью (PAS) Посольства США в Москве. Сообщается, что отберут 21 журналиста. После ознакомительной сессии в Вашингтоне последуют индивидуальные двухнедельные стажировки в американских СМИ (в июне следующего года). Стажировка пройдет с 9 по 30 июня.

В программе могут участвовать журналисты и фрилансеры, владеющие английским языком. При отборе будут учитываться профессиональная квалификация, соответствующий опыт и приверженность целям программы и укреплению взаимопонимания между народами каждой страны.

Подробности — здесь.

Подать заяку: https://www.tfaforms.com/457195

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