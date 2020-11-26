Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс журналистов «Вместе в цифровое будущее»

Журналисты и блогеры, пишущие по темам новых технологий, инновационных разработок в ИТ-сфере и телекоммуникаций, до 31 марта могут подать заявку участие во Всероссийском конкурсе журналистов «Вместе в цифровое будущее».

На конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

• Печатная пресса (газеты, журналы);

• Радио и телевидение;

• Интернет-СМИ и информационные агентства;

• Социальные медиа (блогеры);

• Специальная номинация «Кибербезопасность» от Schneider Electric;

• Специальная номинация «Цифровой регион» от «Ростелекома».

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные журналисты, работающие в региональных СМИ: журналисты, штатные и внештатные корреспонденты региональных СМИ, региональных вкладок или представительств федеральных СМИ в регионах, а также представители интернет-СМИ и блогеры.

Для участия в конкурсе необходимо:

Зарегистрироваться на официальном сайте конкурса в личном кабинете участника.

Разместить материалы, выбрав соответствующую номинацию или спецноминацию и регион, до 31 марта (23:59:59 – время московское) 2020 года. На конкурс принимаются работы, опубликованные в СМИ и блогосфере (социальных медиа) в период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно.

• Победители в каждой номинации регионального и федерального этапов будут награждены дипломами от организатора и партнера с указанием призового места.

• Главным призом для победителей федерального этапа, занявших 1 место в основных номинациях, а также спецноминациях, станет поездка на остров Сахалин.

Результаты будут опубликованы на сайте конкурса до 1 июля 2021 года.