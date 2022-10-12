Открыт прием заявок на всероссийский конкурс журналистских работ по освещению гастрокультуры в России — «Свое Родное»

Конкурс ориентирован на поощрение СМИ, журналистов, авторских коллективов и блогеров, участвующих в мероприятиях по продвижению российских производителей, ресторанного бизнеса, ритейла, инновационных решений в продовольственной сфере, гастрокультуры в широком смысле слова.

Определение лауреатов и победителей осуществляется в девяти номинациях:

• ГастроЛидер — Лучшие авторские журналистские материалы-обзоры о состоянии и перспективах продовольственного рынка России, обзор глобальных тенденций, развивающихся в сфере торговли продовольственными товарами и ресторанного бизнеса;

• ГастроБизнес — Лучшие авторские журналистские материалы об участниках продовольственного рынка, рестораторах, виноделах, крупных розничных сетях;

• ГастроРынок — Лучшие авторские журналистские материалы о тенденциях потребительского поведения россиян;

• ГастроТрадиции — Лучшие авторские журналистские материалы о национальных и региональных кухнях и гастрономических традициях;

• ГастроРегион — Лучшее региональное деловое /общественно-политическое СМИ, освещающее тему продовольствия и общественного питания;

• ГастроСтиль — Лучшее lifestyle-СМИ, освещающее тему продовольствия и общественного питания;

• ГастроРупор — Лучшее федеральное деловое /общественно-политическое СМИ, освещающее тему продовольствия и общественного питания;

• ГастроБлог — Лучший блогер, освещающий тему гастрономии, общественного питания, продовольственный рынок;

• ГастроКанал — Лучший Telegram-канал на тему гастрономии и продовольствия.

Финалисты конкурса, вошедшие в ТОП-5 лучших заявок в каждой номинации, отправятся в гастрономическое путешествие в г. Мурманск, одно из самых быстроразвивающихся и привлекательных направлений гастротуризма в России. Участники попробуют аутентичную арктическую кухню, побывают в гостях у коренного народа Кольского полуострова — саамов, и отправятся «на охоту» за северным сиянием. В Мурманске же состоится торжественная церемония награждения, где будут объявлены и награждены победители в девяти номинациях.

Подробная информация о конкурсе и полный перечень правил участия доступны на странице премии.

Учредителем и организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Агентство гуманитарных технологий». Генеральным партнером конкурса выступает Россельхозбанк.