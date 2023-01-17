Открыт прием заявок от СМИ на скидку на подписной тариф «Почты России»

Печатные СМИ могут подать заявку на предоставление АО «Почта России» скидки на тариф по доставке подписных тиражей в рамках кампаний на первое и второе полугодия 2024 год. Заявки принимаются до 15 марта 2023 года.

Для включения в перечень на первое и второе полугодия 2024 года периодическим печатным изданиям, ранее вошедшим в перечень, сформированный на первое и второе полугодия 2023 года, необходимо направить уполномоченным членам Экспертного совета по федеральным округам заполненную карточку издания только в электронном виде (в формате excel).

СМИ, не включенным ранее в данный перечень, помимо карточки издания, необходимо направить заявку и один экземпляр газеты (журнала) в электронной форме (формате pdf).