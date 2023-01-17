Открыт прием заявок от СМИ на скидку на подписной тариф «Почты России»

Янв 17, 2023

Печатные СМИ могут подать заявку на предоставление АО «Почта России» скидки на тариф по доставке подписных тиражей в рамках кампаний на первое и второе полугодия 2024 год. Заявки принимаются до 15 марта 2023 года.

Для включения в перечень на первое и второе полугодия 2024 года периодическим печатным изданиям, ранее вошедшим в перечень, сформированный на первое и второе полугодия 2023 года, необходимо направить уполномоченным членам Экспертного совета по федеральным округам заполненную карточку издания только в электронном виде (в формате excel).

СМИ, не включенным ранее в данный перечень, помимо карточки издания, необходимо направить заявку и один экземпляр газеты (журнала) в электронной форме (формате pdf).

Источник: Минцифры РФ
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