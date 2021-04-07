Открыт прием заявок в блок «Оценка проектов» премии «Управление изменениями. Визионеры»

Стартовал прием заявок премии «Управление изменениями. Визионеры», которая с 2018 года присуждается за вклад бизнеса, предпринимателей и некоммерческих организаций в устойчивое развитие экономики, общества и окружающей среды в России.

Заявку в блок «Оценка проектов» на сайте Премии могут подать представители бизнеса, НКО и — впервые — СМИ. Награды в номинации «СМИ» получат лучшие журналистские материалы, теле- и радиопрограммы по темам устойчивого развития.

Номинаций в этом году семь: «Экономика», «Экология», «Общество», «Малый бизнес», «Уникальная синергия» (партнерские проекты), «СМИ».

Анастасия Попова, основатель Проекта +1, РБК+1, ВЕДОМОСТИ+1, FORBES+1:

Тема устойчивого развития в 2020 году наконец-то пришла в большие СМИ. И это огромный прорыв для нашей отрасли! Ведь без информирования невозможно выстроить доверие бренду, а без доверия не бывает лояльности. И неважно: коммерческий это бренд, медийный или благотворительный. Важно другое: чем больше читателей и зрителей узнают о социальных и экологических проектах, тем больше людей будут вовлечены в ответственный и осознанный образ жизни. Поэтому в 2021 году мы объявляем новую номинацию для СМИ, в которой будут отмечены лучшие журналистские материалы по теме устойчивого развития.

«Управление изменениями. Визионеры» — первая российская профессиональная премия в области оценки устойчивого воздействия. Она является инструментом популяризации внедрения импакт-подходов в практики социальных и экологических решений.

Премия проходит четвертый раз, среди номинантов и победителей разных лет: государственные корпорации («Росатом», Сбербанк), лидеры бизнеса в разных отраслях — «СИБУР Холдинг», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Северсталь», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком», «Билайн», МТС, IKEA, Nestle, Coca-Cola в России, некоммерческие организации — АНО в сфере экологии и защиты окружающей среды «Собиратор», благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» и другие. Ежегодно по результатам работы с номинантами оргкомитет Премии формирует российскую библиотеку устойчивых кейсов, часть из которых в 2020 году вошла в Добровольный Гражданский Отчет по достижению Россией ЦУР ООН.

Номинации премии «Управление изменениями. Визионеры» поделены на два блока. В первом оцениваются годовые нефинансовые отчеты, во втором — лучшие кейсы ответственных компаний, социальных предпринимателей, НКО и СМИ.

Прием заявок открыт до 02 июля 2021 года на сайте Премии https://award.plus-one.ru/