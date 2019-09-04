Открыта аккредитация на церемонию награждения и открытие выставки победителей Международного конкурса имени Андрея Стенина

Торжественная церемония награждения и открытие выставки победителей Международного конкурса для молодых фотожурналистов им. Андрея Стенина пройдет 10 сентября.

Для посещения выставка будет открыта с с 11 по 29 сентября. Вход на выставку свободный. А затем выставка конкурсных работ совершит турне по другим экспозиционным площадкам мира.

В экспозицию вошли порядка 200 работ лучших молодых фотожурналистов из 17-ти стран, в числе которых Россия, США, Германия, Италия, Франция, Испания и другие. Среди главных тем выставки — глобальные гуманитарные вызовы: проблемы экологии, миграция, социальная адаптация, этническое самоопределение, расовая дискриминация.

Конкурс организован МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО с целью поддержки молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству. В 2019 году конкурс поставил новый рекорд – было прислано около 6000 работ из 80-ти стран. Возраст участников конкурса ограничен 33 годами.

Место проведения: площадь Революции, д.2/3, Выставочный комплекс Государственного исторического музея.

Аккредитация на мероприятие для СМИ открыта до 18:00 МСК, 9 сентября

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