Открыта аккредитация журналистов на участие в ежегодной большой пресс-конференции Президента России

Ноя 25, 2019

На сайте Кремля открыта аккредитация журналистов на участие в ежегодной большой пресс-конференции Президента России. Заявки принимаются до 5 декабря (до 17:00 мск). 

Список журналистов, которые получат аккредитацию, будет опубликован на сайте www.kremlin.ru 13 декабря 2019 года.  Аккредитованные представители СМИ будут уведомлены о порядке прохода и работы на мероприятии по указанному при заполнении анкеты адресу электронной почты.

Пресс-конференция состоится 19 декабря в 12:00. О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно.

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