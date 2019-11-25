На сайте Кремля открыта аккредитация журналистов на участие в ежегодной большой пресс-конференции Президента России. Заявки принимаются до 5 декабря (до 17:00 мск).

Список журналистов, которые получат аккредитацию, будет опубликован на сайте www.kremlin.ru 13 декабря 2019 года. Аккредитованные представители СМИ будут уведомлены о порядке прохода и работы на мероприятии по указанному при заполнении анкеты адресу электронной почты.

Пресс-конференция состоится 19 декабря в 12:00. О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно.