Открыта регистрация на вебинар ЖУРНАЛИСТА «От бумаги — к цифре. Мягкий переход»

11 ноября в 11:00 ЖУРНАЛИСТ проведет онлайн-вебинар «От бумаги — к цифре. Мягкий переход». Спикер: Екатерина Назаренко, главный редактор регионального медиа Северо-Казахстанской области.
На вебинаре вы узнаете:
• Как перестроить редакцию под новый формат и мотивировать сотрудников создавать материалы не только для газеты, но и для онлайн-версии;
• Как научить журналистов по-новому писать заголовки и оформлять тексты;
• Как проводить трансляции с мероприятий и снимать видео.
Подробности доступны на сайте.
Регистрация по ссылке.