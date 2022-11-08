Открыта регистрация на вебинар ЖУРНАЛИСТА «От бумаги — к цифре. Мягкий переход»

Ноя 8, 2022

11 ноября в 11:00 ЖУРНАЛИСТ проведет онлайн-вебинар «От бумаги — к цифре. Мягкий переход». Спикер: Екатерина Назаренко, главный редактор регионального медиа Северо-Казахстанской области.

На вебинаре вы узнаете:

•   Как перестроить редакцию под новый формат и мотивировать сотрудников создавать материалы не только для газеты, но и для онлайн-версии;

   Как научить журналистов по-новому писать заголовки и оформлять тексты;

•   Как проводить трансляции с мероприятий и снимать видео.

Подробности доступны на сайте.

Регистрация по ссылке

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