Открыта регистрация на вебинар ЖУРНАЛИСТА «От бумаги — к цифре. Мягкий переход»

11 ноября в 11:00 ЖУРНАЛИСТ проведет онлайн-вебинар «От бумаги — к цифре. Мягкий переход». Спикер: Екатерина Назаренко, главный редактор регионального медиа Северо-Казахстанской области.

На вебинаре вы узнаете:

• Как перестроить редакцию под новый формат и мотивировать сотрудников создавать материалы не только для газеты, но и для онлайн-версии;

• Как научить журналистов по-новому писать заголовки и оформлять тексты;

• Как проводить трансляции с мероприятий и снимать видео.

Подробности доступны на сайте.

Регистрация по ссылке.