Открыта регистрация представителей СМИ на ПМЭФ 2023

Открыта регистрация представителей СМИ и блогеров на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023), она продлится до 12 мая, сообщает фонд «Росконгресс».

Как уточняют организаторы, заявку на участие могут подать российские, иностранные СМИ и представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации мероприятия, размещенными на официальном сайте форума.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня, страной-гостем форума в этом году выступят Объединенные Арабские Эмираты.