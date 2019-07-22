Открыта регистрация участников на форум современной журналистики «Вся Россия - 2019»

С 21 по 27 сентября 2019 года в Сочи в отеле «Жемчужина» состоится Форум современной журналистики «Вся Россия-2019». Организаторы открыли регистрацию участников. Заявки принимаются до пятого сентября.

Для подачи заявки необходимо выслать заполненную анкету, оплатить регистрационный взнос и размещение. Подробнее о необходимых документах, реквизитах и ценах можно узнать на сайте Союза журналистов России.

Также до 25 августа принимаются заявки на участие в профессиональном творческом конкурсе, организованном в рамках форума. Лучшие работы выберут в четырех номинациях: спецпроект года, лучшая авторская публикация (программа), лучший дизайн, лучшая операторская работа (работа фотографа).

Ежегодно в форуме принимают участие известные журналисты, общественные деятели, политики и предприниматели из разных регионов страны, зарубежные гости. Аккредитованные журналисты посетят в мастер-классы, пресс-конференции, обучающие семинары. В прошлом году форум собрал 1400 представителей СМИ.