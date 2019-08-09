Открытая лекция Дмитрия Губерниева пройдет в «Школе журналистики на свежем воздухе» журфака МГУ в Парке Горького

12 августа пройдет очередная встреча в рамках цикла лекций журфака МГУ «Школа журналистики на свежем воздухе» в Парке Горького. С лекцией «Техника и мастерство эфирного (публичного) выступления» выступит Дмитрий Губерниев — журналист, ведущий ВГТРК и телеканала «Матч ТВ», автор самой известной спортивной программы на российском телевидении «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», преподаватель журфака МГУ.

На встрече телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев расскажет, какие навыки и качества необходимы журналисту, работающему в прямом эфире, как подготовиться к репортажу, с помощью каких техник выработать грамотную речь и какими способами завоевать и, главное, удержать внимание аудитории. Конечно же, не обойдётся без веселых историй из телезакулисья, которыми так славятся выступления известного журналиста.

«Школа журналистики на свежем воздухе» — совместный образовательный проект факультета журналистики МГУ и Парка Горького. В течение лета по понедельникам своим взглядом на самые актуальные проблемы СМИ и медиа поделятся ведущие преподаватели, выпускники факультета и журналисты-практики. Курс открыла декан факультета журналистики МГУ, профессор, член-корреспондент РАО Елена Вартанова лекцией «Цифровая журналистика: перспективы и вызовы».

Место проведения: Летний кинотеатр «Пионер» в Парке Горького. Начало в 19:00.

Вход на лекцию свободный, без предварительной регистрации.

Контактная информация: 8-(915)-895-57-12; journ-press@yandex.ru.

Источник: пресс-служба факультета журналистики МГУ

Фото: Ольга Чернякова; Александр Вершинин