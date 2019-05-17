«Открытые медиа» подали в суд на Роскомнадзор за отказ признать их СМИ

Портал «Открытые медиа» обратился в Таганский районный суд с требованием обязать Роскомнадзор признать сетевое издание средством массовой информации. Копия иска есть в распоряжении РБК.

15 апреля иск был зарегистрирован Таганским судом.

Главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош:

Нам нужна лицензия — чтобы репортеры чувствовали себя уверенно, чтобы попадать в сюжеты «Яндекс.Новости», чтобы другие СМИ не боялись на нас ссылаться, да много причин.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что документы редакция «Открытых медиа» подавала в ведомство в неполном виде и с формальными нарушениями. Поэтому, подчеркнул Ампелонский, РКН в своей позиции уверен.

Первое заявление о регистрации «Открытых медиа» редакция подала в РКН 21 декабря 2018 года. Однако 1 февраля 2019 года РКН ответил отказом, потребовав предоставить нотариально заверенную копию паспорта Юлии Ярош. 8 февраля редакция подала второе заявление, ответ на которое последовал только 2 апреля. В ответе РКН потребовал предоставить информацию об учредителях издания. Об этом же требовании РКН заявлял и в ответе на жалобу, отправленную в ведомство на имя руководителя службы Александра Жарова.

В иске «Открытые медиа» подчеркивают, что РКН потребовал от них «сведений, предоставление которых не предусмотрено законодательно».

«Открытые медиа» функционируют в России с 2017 года, объединив четыре проекта бизнесмена и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. О запуске проекта «Открытые медиа» в конце сентября 2016 года Ходорковский рассказал в своем аккаунте в Facebook. «Моя цель — помочь создать условия для плавного возвращения страны на европейский путь развития после неизбежного падения. Для этого нужна программа и приличные люди с опытом работы в тех сферах, которые режим успеет разрушить. СМИ — одна из таких областей», — писал он.

Иллюстрация: openmedia.io